Papenburg vergibt Chancen, Dörpen trifft zweimal

Es war kein Spiel für Ästheten, eher eines für Bratwurst-Frühstarter und Torwart-Fans. Dörpen nutzt seine wenigen Momente eiskalt, während Papenburg an sich selbst verzweifelt und an einem Keeper, der einfach nicht überwunden werden will.

Die Partie im Sportpark begann so, wie sie sich lange anfühlen sollte: ruhig, abwartend, fast schon schüchtern. Viel Mittelfeld, wenig Strafraum, und die Statistik hatte zwischenzeitlich exakt null Torschüsse zu vermelden.

Meyering zur Pause - aus wenig wird viel

Doch kurz vor der Pause wurde Dörpen plötzlich effizient. Zweiter Abschluss, erstes Tor: Jannes Meyering traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:0. Ein Treffer, der weniger aus Druck entstand als aus dem richtigen Moment.

Pigge pariert, Papenburg verzweifelt und dann kommt Zeppenfeld

Nach dem Seitenwechsel drehte sich das Spiel ein Stück weit. Papenburg wurde aktiver, kam zu Chancen und scheiterte immer wieder an Pigge. Der Dörpener Keeper hielt, kratzte von der Linie und blieb der entscheidende Faktor dafür, dass die Null stand.

Die Gäste waren „einen Ticken besser“, wie es der Liveticker treffend formulierte, doch im Abschluss zu harmlos. Und so blieb es bis in die Nachspielzeit spannend.

Dann kam Steffen Zeppenfeld. Der Papenburger Torwart war mit vorne, das Tor leer – und Zeppenfeld schob den Ball aus der Mittellinie zum 2:0 ins Netz. Ein Treffer wie ein Schlusspunkt unter ein Spiel, das lange offen war und am Ende doch klar entschieden wurde.

Der Mann am Ticker

Begleitet wurde diese Partie von Liveticker-Schreiber Marius Wübbold, der zwischen Bratwurst-Updates und Spielgeschehen genau das festhielt, was dieses Spiel ausmachte: wenig Glanz, viel Geduld und einen Torwart, der den Unterschied machte.

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