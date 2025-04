Papenburg und Holthausen-Biene kämpfen um Platz eins

Am Mittwochabend stehen in der Landesliga Weser-Ems vier Nachholspiele auf dem Programm. Während die Spitzenteams SC Blau-Weiß 94 Papenburg und SV Holthausen-Biene im Fernduell um die Tabellenführung kämpfen, geht es für die Aufsteiger SV Bad Bentheim und VfL Germania Leer bereits um die letzten Chancen im Abstiegskampf. Auch im Mittelfeld stehen brisante Begegnungen an. Der Spieltag könnte den Tabellenkeller weiter auseinanderreißen – oder für neue Spannung sorgen.

Zwei der fünf gefährdetsten Teams treffen im direkten Duell aufeinander. Während Gesmold mit dem späten Ausgleich in Dinklage zuletzt einen wichtigen Punkt holte, kassierte Bad Bentheim in Melle die bereits 15. Saisonniederlage. Mit zehn Punkten droht dem Aufsteiger der frühzeitige Abstieg – ein Heimsieg wäre Pflicht. Gesmold könnte sich mit einem Auswärtserfolg etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschaffen.

Vechta überraschte am Wochenende mit einem 3:2-Sieg gegen Vorwärts Nordhorn und verbesserte seine Ausgangslage im Abstiegskampf. Mit einem weiteren Dreier könnte der Aufsteiger SSC Dodesheide überholen. Firrel indes reist mit breiter Brust an, nachdem der Tabellenzehnte den Aufstiegsanwärter Holthausen-Biene mit 5:2 düpierte. Bei einem Sieg würde sich Firrel endgültig im gesicherten Mittelfeld etablieren.

-------------------------------------

SV Bevern (5.) – SV Holthausen-Biene (2.)

Hinspiel: 2:4 – Anstoß: Mittwoch, 20:00 Uhr

Für Holthausen-Biene steht nach der klaren Niederlage in Firrel Wiedergutmachung auf dem Plan. Bei Punktgleichheit mit Spitzenreiter Papenburg zählt in Bevern jeder Zähler im Titelrennen. Der Gastgeber will nach der knappen 0:1-Niederlage in Mühlen mit einem Heimsieg zurück in die Top vier. Beide Teams gehören zu den torgefährlichsten der Liga – ein intensives Spiel ist zu erwarten.