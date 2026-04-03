Papenburg und Eintracht Nordhorn siegen zum Gründonnerstag

Das Nachholspiel des 14. Spieltags bot wenige Highlights, wobei das größte Highlight der Partie bereits in der vierten Minute zu sehen war. Harold Hansen bescherte mit seinem ersten Saisontor die Führung, die bis zum Abpfiff hielt. Voxtrup bleibt weiterhin Schlusslicht, lieferte allerdings einen tollen Kampf. Die Hausherren sprang auf Rang sechs und haben bei gleicher Spielanzahl sieben Punkte Rückstand auf den Platz an der Sonne.

Papenburg blieb zuvor drei Spiele ohne Dreier und musste gegen Firrel, das zuvor aus sechs Partien nur einen Punkt holte, bestehen und siegen, um die Konkurrenz nicht davoneilen zu lassen. Dabei dauerte es 24 Minuten, ehe Ole Eucken das 1:0 erzielte. Dank drei Toren in zehn Minuten Mitte der zweiten Halbzeit, wurde ein klarer Heimsieg eingetütet. Keno Buß, Ole Eucken und Wilko Docter erzielten die Treffer. Damit revanchierte Papenburg sich für die 1:3-Niederlage am ersten Spieltag und steht auf dem fünften Platz mit 41 Punkten, drei Punkte hinter der Spitze.

Während die Eintracht nun etwas Pause hat, muss der Rest bereits am Montag wieder ran. Papenburg reist zum SC Melle, der gestern Mühlen aus dem Pokal kegelte. Voxtrup empfängt Firrel zum Kellerduell, wobei Firrel dort zum Siegen genötigt ist, um das rettende Ufer nicht aus den Augen zu verlieren.