Papenburg überrascht und Baccum schlägt auch Listrup!

In der zweiten Halbzeit war es weiter ein Spiel auf ein Tor, jedoch blieben wir weiter zu selten gefährlich. Einen Schuss von E.Lüßing, nach guter Kombination über B.Reisiger und P.Kuhl, parierte der Keeper wieder stark. Der Anschlusstreffer sollte einfach nicht mehr fallen. Und so müssen wir uns erneut mit 2:0 gegen Börger geschlagen geben. Das war einfach zu wenig, zumal die Chance bestand, aufgrund der „Patzer“ der Konkurrenz, wieder oben anzuklopfen.

Unsere Jungs kamen gut ins Spiel, bis es in der 16. Minute plötzlich klingelte. Und wie: Marke Tor des Monats. M. Albers drosch das Leder unhaltbar von halb rechts unter den Querbalken in den Winkel der langen Ecke. Das Spiel plätscherte vor sich hin, als Börger mit dem zweiten Schuss das 2:0 erzielte. Eine unglückliche Situation an der Außenlinie brachte den Börgeraner Angreifer in Position, der glücklich abgefälscht ins Tor traf. Zwar erstpielten sich unsere Jungs mehrere Halbchancen, ohne jedoch richtig gefährlich zu werden. Die beste Möglichkeit hatte N.Alsmeier, dessen Schuss der gute Torwart stark parierte.

Als Favorit in die Fehnstadt gereist, müssen wir mit leeren Händen den Heimweg antreten. 30 Minuten in Überzahl reichen nicht aus, um die drei Punkte einzufahren.

Der Gastgeber spielte von Anfang an mutig nach vorne. Unsere Mannschaft bekam einfach keinen Zugriff und verspielte einige einfache Bälle. Viele kurze Pässe wurden an den Gasgeber verspielt oder sie erkämpften sich diesen. Glücklicherweise schaffte es der Gastgeber aber dennoch nicht, den Ball ins Tor zu bugsieren. Nennenswerte Torchancen spielte sich die Mannschaft von Trainer Marcel Mertens leider in der ersten Halbzeit auch nicht heraus. So ging man glücklich mit einem torlosen Remis in die Pause.

In der zweiten Halbzeit hofften die mitgereisten Fans auf ein Aufbäumen der Werlter. Doch es ging vorerst weiter, wie die erste aufgehört hatte. Papenburg machte weiter Druck und zwang unser Team zu einigen Fehlern. In der 60. Spielminute dann ein möglicher Vorteil für Sparta, denn die Gastgeber spielten nach einer Gelb/Roten Karte nur noch zu zehnt. Sparta erhöhte ein wenig den Druck und ließ die Papenburger nicht mehr zwingend Richtung Strafraum spielen. Einige Fehlpässe ließen die Gastgeber dann nochmals weiter hoffen. In der 84. Spielminute dann ein fataler Fehler unseres Schlussmanns. Ein Pass fiel dem Gastgeber in die Füße. Dieser spielte den Ball nochmal quer zum besser postierten Mitspieler, der völlig frei vor unserem Keeper stand. Er schaute sich unseren Torwart aus und schob zum 1:0 ins Tor. Sparta wollte noch unbedingt den Ausgleichstreffer. Chris Meier schoss einen fälligen Freistoß in der letzten Minute noch an den Außenpfosten, aber das war es dann. Schlusspfiff und die Niederlage in Überzahl war damit besiegelt.

Eine ganz schwache Leistung unserer Mannschaft wird bitter bestraft. Nach den Niederlagen unserer Verfolger, heißt es wieder voller Fokus auf die nächste Woche. Dann gastiert der SV Lengerich-H. In unserem Volksbank-Stadion. Anstoß der Begegnung ist dann um 16 Uhr. Die Mannschaft ist dann auf Wiedergutmachung aus.

(Pressemitteilung SV Sparta Werlte)