🏆 Papenburg marschiert weiter - Lohne zittert sich in Runde zwei

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Der Bezirkspokal läutet die neue Saison ein und für die Vereine aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim warten gleich zum Auftakt spannende Duelle. Vom Derby zwischen Olympia Laxten und Concordia Emsbüren über das Bezirksliga-Kräftemessen zwischen Baccum und Schwefingen bis hin zu kniffligen Auswärtsaufgaben für Union Lohne und BW Papenburg ist alles dabei. Ich werfe einen Blick auf alle Partien, ordnen die Favoritenrolle ein und geben meinen Tipp ab: Wer löst das Ticket für die zweite Runde?

Der Landesligist wurde seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich beim Bezirksligisten VfL Germania Leer souverän mit 4:0 durch. Mathis Antoni brachte die Gäste früh in Führung, nach dem Seitenwechsel sorgten Keno Buß, Ole Eucken per Foulelfmeter und Joker Luca Kaput für klare Verhältnisse. Mit einer abgeklärten Vorstellung zog BW Papenburg verdient in die 2. Runde des Bezirkspokals ein.

Der Landesligist tat sich trotz klarer Feldüberlegenheit lange schwer, setzte sich beim Bezirksligisten SV Suddendorf-Samern aber verdient mit 4:2 im Elfmeterschießen durch. Nach torlosen 90 Minuten avancierte Torhüter Geesen mit einem gehaltenen Strafstoß zum Matchwinner. Lohne vergab zuvor zahlreiche hochkarätige Chancen, zog dank der besseren Nerven vom Punkt aber verdient in die 2. Runde des Bezirkspokals ein.

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Heute, 14:00 Uhr SV Listrup SV Listrup SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts II 14:00 PUSH

Mit dem Duell zwischen dem Bezirksliga-Aufsteiger SV Listrup und dem SV Vorwärts Nordhorn II treffen in der 1. Runde des Bezirkspokals zwei Bezirksligisten aufeinander. Für beide Mannschaften ist es die erste Pflichtspielaufgabe der neuen Saison ,entsprechend hoch dürfte die Motivation sein, mit einem Erfolgserlebnis zu starten. Listrup überzeugte in der Vorbereitung mit mehreren starken Auftritten und geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Vorwärts Nordhorn II reist jedoch mit einer eingespielten Mannschaft an und dürfte den Gastgeber vor eine anspruchsvolle Aufgabe stellen. Vieles spricht für ein enges Spiel, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben werden. Mein Tipp: 2:1 Den Heimvorteil und die zuletzt gezeigte Form sehe ich als entscheidende Faktoren. Listrup dürfte sich in einer umkämpften Partie knapp durchsetzen und den Einzug in die zweite Runde feiern.

Morgen, 15:00 Uhr SuS Darme SuS Darme SG Freren SG Freren 15:00 PUSH

Mit dem SuS Darme und der SG Freren treffen in der 1. Runde des Bezirkspokals zwei Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen aufeinander. Der Kreisligist aus der Süd-Mitte-Staffel qualifizierte sich durch den Gewinn des Emslandpokals für den Wettbewerb und möchte seine Pokalgeschichte nun gegen den Bezirksligisten weiterschreiben. Die SG Freren geht aufgrund der Ligazugehörigkeit als Favorit in die Begegnung. Dennoch dürfte Darme, das in der vergangenen Pokalsaison mehrfach seine Qualitäten im K.-o.-Modus unter Beweis stellte, ein unangenehmer Gegner werden. Vor heimischer Kulisse wird der Emsland-Pokalsieger alles daran setzen, die nächste Überraschung zu schaffen. Mein Tipp: 1:2 Freren bringt die größere individuelle Qualität und mehr Tempo mit. Ich rechne aber damit, dass Darme die Partie lange offenhält und dem Bezirksligisten alles abverlangt. Erst in der Schlussphase dürfte sich die SG Freren knapp durchsetzen.

Mit dem SV Brandlecht und dem SV Holthausen-Biene treffen in der 1. Runde des Bezirkspokals zwei Pokalspezialisten aufeinander. Der Kreisligist aus der Grafschaft Bentheim qualifizierte sich als Sieger des Grafschafter Kreispokals für den Wettbewerb und darf sich nun auf den Landesligisten aus Holthausen-Biene freuen. Die Rollen sind klar verteilt: Holthausen-Biene reist als klassenhöhere Mannschaft und Favorit nach Brandlecht. Doch der Gastgeber hat sich seinen Platz im Bezirkspokal mit starken Leistungen verdient und wird vor heimischer Kulisse alles daran setzen, den Favoriten zu ärgern. Gerade im Pokal haben unterklassige Teams schon oft bewiesen, dass Leidenschaft und Einsatz Klassenunterschiede ausgleichen können. Mein Tipp: 1:4 Ich erwarte, dass Brandlecht mutig beginnt und sich auch mit einem Tor belohnt. Über 90 Minuten sollte sich jedoch die höhere Qualität des Landesligisten durchsetzen. Holthausen-Biene dürfte seine Chancen konsequent nutzen und am Ende verdient in die zweite Runde einziehen.

Morgen, 15:00 Uhr SV Bad Bentheim Bad Bentheim FC Schüttorf 09 FC Schüttorf 15:00 PUSH

In der 1. Runde des Bezirkspokals kommt es gleich zu einem echten Grafschafter Derby. Bezirksligist SV Bad Bentheim empfängt den Landesligisten FC Schüttorf 09. Für beide Mannschaften ist es der Pflichtspielauftakt und gleichzeitig eine erste Standortbestimmung für die neue Saison. Bad Bentheim will den Heimvorteil nutzen und dem klassenhöheren Gegner mit viel Einsatz Paroli bieten. Schüttorf reist dagegen mit der Favoritenrolle an und möchte seine spielerische Qualität von Beginn an auf den Platz bringen. In einem Derby sind Überraschungen allerdings nie ausgeschlossen, sodass die Zuschauer eine intensive und umkämpfte Partie erwarten dürfen. Mein Tipp: 1:3 Bentheim wird dem Landesligisten vor allem in der Anfangsphase alles abverlangen. Über die gesamte Spielzeit dürfte sich jedoch die höhere individuelle Klasse des FC Schüttorf 09 durchsetzen, der am Ende verdient in die zweite Pokalrunde einzieht.

Morgen, 15:00 Uhr SC Baccum SC Baccum SF Schwefingen SF Schwefingen 15:00 PUSH

Mit dem SC Baccum und den SF Schwefingen treffen in der 1. Runde des Bezirkspokals zwei Mannschaften aufeinander, die sich in der kommenden Saison auch in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 3 messen werden. Das Pokalduell ist damit zugleich eine erste Standortbestimmung vor dem Ligastart. Der Aufsteiger aus Baccum möchte den Schwung aus der erfolgreichen Vorsaison mitnehmen. Schwefingen zählt nach einer starken Spielzeit ebenfalls zu den ambitionierten Teams der Liga und dürfte den Gastgeber vor eine anspruchsvolle Aufgabe stellen. Viel spricht für eine intensive und umkämpfte Begegnung, in der beide Teams auf Augenhöhe agieren. Mein Tipp: 1:1 (SF Schwefingen gewinnt im Elfmeterschießen). Ich rechne mit einem ausgeglichenen Spiel, in dem sich keine Mannschaft entscheidend absetzen kann. Baccum wird den Heimvorteil nutzen und Schwefingen alles abverlangen, doch am Ende könnte erst das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Dort sehe ich die Sportfreunde mit dem besseren Nervenkostüm und dem Einzug in die zweite Runde.

Mit dem ASV Altenlingen und dem SC Spelle-Venhaus II treffen in der 1. Runde des Bezirkspokals zwei Mannschaften aufeinander, die sich auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 3 gegenüberstehen. Für beide Teams ist die Partie eine erste Standortbestimmung, die Favoritenrolle liegt jedoch beim Gastgeber. Der ASV Altenlingen hat in der Vorbereitung einen überzeugenden Eindruck hinterlassen und möchte diesen Schwung mit in den Pflichtspielauftakt nehmen. Spelle-Venhaus II verfügt zwar über eine spielstarke und talentierte Mannschaft, muss sich auswärts jedoch auf eine anspruchsvolle Aufgabe einstellen. Entscheidend dürfte sein, wer schneller seinen Rhythmus findet und die sich bietenden Chancen konsequent nutzt. Mein Tipp: 3:1 Ich sehe den ASV derzeit leicht vor der Konkurrenz. Die Mannschaft wirkt eingespielt, tritt selbstbewusst auf und hat den Heimvorteil auf ihrer Seite. Spelle II wird seine spielerischen Qualitäten zeigen, am Ende sollte sich Altenlingen aber verdient den Einzug in die zweite Runde sichern.

Mo., 27.07.2026, 20:00 Uhr SV Veldhausen 07 Veldhausen SV Eintracht Nordhorn SVE Nordhorn 20:00 PUSH

In der 1. Runde des Bezirkspokals empfängt der SV Veldhausen 07 den Landesligisten SV Eintracht Nordhorn. Für beide Mannschaften ist es der erste Pflichtspielauftritt der neuen Saison und zugleich eine erste Standortbestimmung. Der Bezirksligist möchte den Heimvorteil nutzen und dem klassenhöheren Gegner mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung Paroli bieten. Die Eintracht reist zwar als Favorit an, wird den SV Veldhausen 07 jedoch keinesfalls unterschätzen. Gerade zum Saisonauftakt haben Pokalspiele häufig ihre eigenen Gesetze, sodass sich die Zuschauer auf eine umkämpfte Begegnung freuen dürfen. Mein Tipp: 1:3 Ich rechne mit einer engen Partie, in der Veldhausen den Landesligisten lange vor Probleme stellt. Am Ende dürfte sich jedoch die höhere individuelle Qualität der Eintracht knapp durchsetzen und den Einzug in die zweite Runde sichern.

Di., 28.07.2026, 20:00 Uhr SV Olympia Laxten Laxten SV Concordia Emsbüren Emsbüren 20:00 PUSH