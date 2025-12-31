Papenburg ist Jahresmeister! Die Landesliga-Tabelle 2025

In der Landesliga Weser-Ems ist seit geraumer Zeit schon Winterpause. Das bringt uns die Chance, darauf zu gucken, wer im Jahr 2025 am besten abgeschnitten hat und wer seinen Erwartungen hinterherhinkt. Wir gucken auf die Jahres-Tabelle..

1. BW Papenburg: 29 Spiele, 63 Punkte

2. Vorwärts Nordhorn: 29 Spiele, 61 Punkte

3. BV Garrel: 29 Spiele, 60 Punkte

4. SC Melle: 29 Spiele, 56 Punkte

5. GW Mühlen: 29 Spiele, 50 Punkte

6. SV Bevern: 28 Spiele, 48 Punkte

7. FC Schüttorf: 29 Spiele, 48 Punkte

8. TV Dinklage: 29 Spiele, 42 Punkte

9. SV Holthausen-Biene: 13 Spiele, 32 Punkte

10. GW Firrel: 28 Spiele, 31 Punkte

11. Eintracht Nordhorn: 15 Spiele, 27 Punkte

12. VfL Oldenburg: 18 Spiele, 27 Punkte

13. BW Lohne II: 17 Spiele, 20 Punkte

14. SFN Vechta: 27 Spiele, 19 Punkte

15. Viktoria Gesmold: 13 Spiele, 15 Punkte

16. SV Brake: 17 Spiele, 12 Punkte

17. SSC Dodesheide: 12 Spiele, 10 Punkte

18. TuS Esens: 17 Spiele, 10 Punkte

19. VfL Wildeshausen: 12 Spiele, 9 Punkte

20. SV Bad Bentheim: 13 Spiele, 8 Punkte

21. VfR Voxtrup: 14 Spiele, 4 Punkte

22. VfL Germania Leer: 12 Spiele, 2 Punkte

In der Heimtabelle ist im Übrigen BV Garrel mit 34 Punkten auf Platz 1. Herbstmeister GW Mühlen hat auf heimischen Rasen im Jahr 2025 nur 19 Punkte gesammelt. In der Auswärtstabelle stehen Papenburg und GW Mühlen dann mit 31 Punkten ganz oben. Den besten Punkteschnitt hat klar der Meister der Vorsaison Holthausen-Biene. Vechta ist die schlechteste Mannschaft, die das ganze Jahr in der Landesliga aktiv war und hat im Schnitt nur rund 0,7 Punkte pro Spiel gesammelt.