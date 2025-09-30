Papenburg II - erst Chaos, dann Kino

Doch noch vor der Pause hatte Vitus Plate die richtige Antwort. Nach Vorlage von Malte Fokken nahm er Maß und drosch den Ball aus der Distanz ins Tor (42.). Ein Treffer, der die Köpfe oben und das Spiel offenhielt.

Es war mal wieder so ein typischer U23-Nachmittag: Ballbesitz, Chancen, eigentlich alles im Griff und dann lag man nach zwei Minuten des Chaos plötzlich mit 0:2 hinten. Thomas Fehren (36.) und Sascha Rumpke (38.) trafen für Lengerich, als hätte jemand am Controller kurz den Schwierigkeitsgrad hochgestellt.

In der Kabine zog das Trainerteam dann den Joker-Doppelpack: Mathis Sürken kam fürs Zentrum, Ben Lünsmann für die Abwehr. Sürken wirbelte gleich los und legte später zwei Tore auf, Lünsmann räumte hinten ab, als hätte er das Spielfeld eigenhändig abgesperrt.

Die Stunde des Ausgleichs schlug nach einer Grote-Ecke. Im Strafraum herrschte Durcheinander, bis Martin Weichers (63.) den Ball artistisch per Skorpion-Kick über die Linie brachte. Kein regulärer Trainingsinhalt, aber effektiv.

Danach war Papenburg nicht mehr zu halten. Erst fand Sürken Vitus Plate, der zum 3:2 einschob (67.). Kurz darauf war Plate wieder da und machte mit seinem dritten Treffer (69.) den Hattrick perfekt, diesmal nach Vorlage von Fokken.

Unterm Strich: ein verdienter Auswärtssieg, der zeigte, dass sich die Wochen harter Arbeit eben doch lohnen. Die Tabelle bleibt eng, die Konkurrenz punktet auch, aber diesmal durfte Papenburg II schmunzelnd vom Platz gehen. Und mit dem guten Gefühl, am Donnerstag gegen TuS Haren gleich nachlegen zu können.