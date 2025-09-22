"Papenburg hat es super gemacht und verdient gewonnen"

Bereits in der 18. Minute brachte Ole Eucken die Gäste in Führung, ehe Mathis Antoni kurz vor der Pause (43.) auf 0:2 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel machten Paul Marx (53.) und Keno Buß (59.) mit ihren Treffern alles klar.

„Es war die erste verdiente Niederlage“, bilanzierte Dinklages Trainer Tobias Langemeyer nach dem Abpfiff. Besonders das Fehlen einer Schlüsselperson machte sich bemerkbar: „Das heutige Fehlen unseres Kapitäns Steffen Buddelmeyer hat man extrem gespürt.“

Die Gastgeber konnten ihre guten Ansätze nicht in Zählbares ummünzen. „Wir brauchen jetzt den nächsten Entwicklungsschritt, der uns aktuell fehlt, um gegen so abgezockte Mannschaften auch die guten Ansätze in Ertrag umzuwandeln“, so Langemeyer.

Papenburg hingegen präsentierte sich abgeklärt und effektiv. „Papenburg hat es super gemacht und am Ende verdient gewonnen. Für mich eine absolute Spitzenmannschaft und Aufstiegskandidat“, stellte Langemeyer fest.

Für den TVD bleibt nun die Aufgabe, die richtigen Lehren aus der Niederlage zu ziehen. „Für uns heißt es weiter hart zu arbeiten und die Erfahrungen zu nutzen, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen“, betonte der Coach. Während Papenburg also weiter die Siegesserie ausbaute und Mühlen-Verfolger Nummer eins bleibt, rutschte Dinklage auf Rang sieben ab.