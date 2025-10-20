Papenburg gewinnt Spitzenspiel, Remis im Kellerduell

Der zwölfte Spieltag der Landesliga Weser-Ems ist absolviert und an der Tabellenspitze konnte BW Papenburg das Top-Duell für sich entscheiden. Im Keller spielten die beiden Aufsteiger Voxtrup und Brake Remis und treten auf der Stelle. Wir schauen auf die Partien im Überblick..

Ein intensives Spiel endete mit einem gerechten Remis. Kleinsorge traf für Nordhorn (53.), Comes glich für den VfL aus (82.). Beide Teams zeigten phasenweise guten Fußball, ließen aber in der Schlussphase die Durchschlagskraft vermissen – ein Remis, wodurch beide Teams nicht weiter nach oben klettern, aber ihre Ungeschlagen-Serie weiter ausbauen.

Bevern zeigte sich in Torlaune: Nach frühem Rückstand durch Sindik (14.) drehte das Heimteam mit Treffern von König (19.), Kalvelage (25./70.), Siemund (39.) und Hennig (65.) die Partie eindrucksvoll. Vechta kam zwar zwischenzeitlich auf 4:2 heran, doch Bevern blieb offensiv zu stark und siegte deutlich. Vechta bleibt nach der dritten Pleite in Serie tief im Keller stecken.

Mühlen drehte in Esens nach Rückstand das Spiel und bleibt oben dran. Nach dem frühen 0:1 durch Stainbank (18.) trafen Willenbrink (64.), Sieve (68., 90.+7) und Lagemann (79.) zum verdienten 4:2-Auswärtssieg. Esens konnte kurz vor Schluss noch verkürzen, doch Mühlen hatte das bessere Ende für sich und bleibt Papenburg dicht auf den Fersen.

Der Spitzenreiter Papenburg bestätigte seine starke Form und gewann auch bei Verfolger Schüttorf. Eucken (59.) und Joker Maas (90.) trafen für die Gäste, die defensiv erneut sehr stabil standen. Schüttorf kämpfte, fand aber offensiv zu selten Lösungen gegen den Ligaprimus. Vierter Pflichtspielsieg in Serie für Papenburg gegen Schüttorf.

Garrel feierte einen spektakulären Auswärtssieg in Lohne. Nach Lohner Führung (20.) schlugen Ideler (31.), Iwo (64.), Jacobs (80.), Tiedeken (82.) und Köster (90.) für die Gäste zu. Trotz Unterzahl nach Gelb-Rot für Tönnies (59.) ließ Garrel nichts mehr anbrennen und siegte am Ende deutlich. Während Lohne nun fünf Spiele in Serie verlor, kletterte Garrel auf Rang drei.

Ein echtes Ausrufezeichen setzte Vorwärts Nordhorn beim 6:0-Kantersieg. Singh (11.), Hölscher (39., 43., 49.) und Yesilkaya (71.) trafen in einer einseitigen Partie. Firrel war defensiv überfordert, Nordhorn dominierte das Geschehen und zeigte sich in Torlaune – ein klares Statement in Richtung der Konkurrenz.

Melle siegte bereits am Freitag souverän in Dinklage und bleibt der Angstgegner des TVD. Jonas Strehl brachte die Gäste in Führung (26.), ehe Claushallmann kurz vor der Pause (45.+2) und Specht (64.) alles klarmachten. Dinklage fand offensiv kaum statt, während Melle in allen Mannschaftsteilen überlegen auftrat und den verdienten Auswärtssieg einfuhr.