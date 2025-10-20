 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Papenburg gewinnt Spitzenspiel, Remis im Kellerduell

Vorwärts Nordhorn fertigt Firrel ab

Der zwölfte Spieltag der Landesliga Weser-Ems ist absolviert und an der Tabellenspitze konnte BW Papenburg das Top-Duell für sich entscheiden. Im Keller spielten die beiden Aufsteiger Voxtrup und Brake Remis und treten auf der Stelle. Wir schauen auf die Partien im Überblick..

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta
5
2
Abpfiff

Bevern zeigte sich in Torlaune: Nach frühem Rückstand durch Sindik (14.) drehte das Heimteam mit Treffern von König (19.), Kalvelage (25./70.), Siemund (39.) und Hennig (65.) die Partie eindrucksvoll. Vechta kam zwar zwischenzeitlich auf 4:2 heran, doch Bevern blieb offensiv zu stark und siegte deutlich. Vechta bleibt nach der dritten Pleite in Serie tief im Keller stecken.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
1
1
Abpfiff

Ein intensives Spiel endete mit einem gerechten Remis. Kleinsorge traf für Nordhorn (53.), Comes glich für den VfL aus (82.). Beide Teams zeigten phasenweise guten Fußball, ließen aber in der Schlussphase die Durchschlagskraft vermissen – ein Remis, wodurch beide Teams nicht weiter nach oben klettern, aber ihre Ungeschlagen-Serie weiter ausbauen.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
0
2
Abpfiff

Der Spitzenreiter Papenburg bestätigte seine starke Form und gewann auch bei Verfolger Schüttorf. Eucken (59.) und Joker Maas (90.) trafen für die Gäste, die defensiv erneut sehr stabil standen. Schüttorf kämpfte, fand aber offensiv zu selten Lösungen gegen den Ligaprimus. Vierter Pflichtspielsieg in Serie für Papenburg gegen Schüttorf.

Sa., 18.10.2025, 16:00 Uhr
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
2
4
Abpfiff

Mühlen drehte in Esens nach Rückstand das Spiel und bleibt oben dran. Nach dem frühen 0:1 durch Stainbank (18.) trafen Willenbrink (64.), Sieve (68., 90.+7) und Lagemann (79.) zum verdienten 4:2-Auswärtssieg. Esens konnte kurz vor Schluss noch verkürzen, doch Mühlen hatte das bessere Ende für sich und bleibt Papenburg dicht auf den Fersen.

Gestern, 15:00 Uhr
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
2
5
Abpfiff

Garrel feierte einen spektakulären Auswärtssieg in Lohne. Nach Lohner Führung (20.) schlugen Ideler (31.), Iwo (64.), Jacobs (80.), Tiedeken (82.) und Köster (90.) für die Gäste zu. Trotz Unterzahl nach Gelb-Rot für Tönnies (59.) ließ Garrel nichts mehr anbrennen und siegte am Ende deutlich. Während Lohne nun fünf Spiele in Serie verlor, kletterte Garrel auf Rang drei.

Fr., 17.10.2025, 20:00 Uhr
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
SV Grün-Weiß Firrel
SV Grün-Weiß FirrelGW Firrel
6
0
Abpfiff

Ein echtes Ausrufezeichen setzte Vorwärts Nordhorn beim 6:0-Kantersieg. Singh (11.), Hölscher (39., 43., 49.) und Yesilkaya (71.) trafen in einer einseitigen Partie. Firrel war defensiv überfordert, Nordhorn dominierte das Geschehen und zeigte sich in Torlaune – ein klares Statement in Richtung der Konkurrenz.

Fr., 17.10.2025, 19:30 Uhr
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
0
3
Abpfiff

Melle siegte bereits am Freitag souverän in Dinklage und bleibt der Angstgegner des TVD. Jonas Strehl brachte die Gäste in Führung (26.), ehe Claushallmann kurz vor der Pause (45.+2) und Specht (64.) alles klarmachten. Dinklage fand offensiv kaum statt, während Melle in allen Mannschaftsteilen überlegen auftrat und den verdienten Auswärtssieg einfuhr.

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Voxtrup
VfR VoxtrupVfR Voxtrup
SV Brake
SV BrakeSV Brake
1
1
Abpfiff

Voxtrup und Brake trennten sich leistungsgerecht 1:1. Lopes traf früh zur Führung (10.), Wiese glich per Elfmeter aus (58.). Beide Teams erspielten sich Chancen auf den Sieg, blieben aber im Abschluss zu harmlos – am Ende teilten sich die Aufsteiger die Punkte und bleiben weiterhin seit Ewigkeiten ohne Dreier.

