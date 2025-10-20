Papenburg gewinnt "Duell auf Augenhöhe" und verteidigt Platz eins

„Es war ein Duell auf Augenhöhe. Beide Mannschaften hatten ähnliche Spielanteile, Papenburg war in der ersten Halbzeit etwas besser drin, wir in der zweiten“, erklärte Co-Trainer Dennis Große Vennekate nach dem Abpfiff. In einer ausgeglichenen Partie nutzten die Gäste ihre Chancen konsequenter: Ole Eucken brachte Papenburg in der 59. Minute in Führung, ehe Malte Maas kurz vor Schluss (90.) alles klar machte.

Schüttorf hatte selbst gute Möglichkeiten, konnte diese aber nicht nutzen. „Wir nutzen unsere eigenen Momente leider nicht“, so Große Vennekate. Dennoch war er mit dem Auftritt seines Teams zufrieden: „Trotzdem haben wir gezeigt, dass wir voll mithalten können. Darauf können wir aufbauen, auch wenn es sich bitter anfühlt.“

Mit Blick auf die kommenden Wochen gab der Co-Trainer die Richtung vor: „Jetzt wollen wir in Mühlen wieder punkten.“ Während Schüttorf also zum nächsten absoluten Spitzenspiel reist, spielt Papenburg bereits am Freitag gegen den VfL Oldenburg, der aktuell auch in guter Form ist.