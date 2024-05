Papenburg erlebt ein Debakel im Spitzenspiel gegen Melle

Die ersten Minuten des Spiels ließen bereits erahnen, dass es ein intensives Aufeinandertreffen werden würde. Papenburg kam früh zu einer großen Torchance, als Ramon Issa aussichtsreich zum Abschluss kam, jedoch nur den Pfosten traf (5. Minute), was Melle aufatmen ließ. Kurz darauf verpasste auch Papenburg erneut knapp das Tor (6. Minute). Doch auch Melle spielte gefährlich auf und hatte mehrere gute Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben (14., 20. und 21. Minute). In der 23. Minute gelang es schließlich Maurice Poerschke, das 1:0 für Melle zu erzielen, nachdem Dennis Greiff die Vorarbeit geleistet hatte. Nur eine Minute später bot sich Poerschke erneut die Gelegenheit, das Ergebnis zu erhöhen, jedoch ohne Erfolg (24. Minute). So ging es mit einer knappen Führung für Melle in die Halbzeitpause.

Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Rene Heitkamp mit einem direkten Eckstoß auf 3:0 für Melle (47. Minute), womit der Widerstand der Gäste gebrochen schien. In der 57. Minute erhöhte Dominik Seeberg auf 4:0 für Melle, nachdem Jan Lehmkuhl-Hübner eine starke Balleroberung eingeleitet hatte. Jonas Strehl sorgte dann in der 77. Minute für das 5:0, nachdem er sich den Ball im gegnerischen Strafraum geholt und erfolgreich abgeschlossen hatte. Den Schlusspunkt setzte Fabian Golz, der in der 84. Minute das 6:0 für Melle erzielte, nach Vorarbeit von Yannic Kreutzkämper.