Papenburg braucht zehn Minuten zum Wachwerden, dann rollt der Express

– Foto: SC BW Papenburg III

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Der Gast aus Surwold erwischte den besseren Start. Nach zehn Minuten brachte Toni Stahl die Zweitvertretung mit 1:0 in Führung, Henrik Weseler lieferte die Vorlage – und in Papenburg dürfte kurz die Frage im Raum gestanden haben, ob das heute eine längere Angelegenheit werden könnte.

Die Antwort kam allerdings bemerkenswert zügig. Ardenis Shahini pflückte in der 25. Minute einen langen Ball stark herunter und schob zum Ausgleich ein. Kaum hatte Surwold den Rückstand verdaut, legte BW Papenburg III nach: Florian Schröter durfte nach einem kurzen Freistoß ungestört marschieren, sein Chip fand Milan Mersmann, der per Brustannahme und Volley zum 2:1 traf.

Und weil zwei Tore manchmal nur der Anfang sind, folgte in der 35. Minute direkt das 3:1. Jens Sinnigen schlug einen Diagonalball, Mattes Deik Schepers setzte sich durch und schloss unten rechts ab. Drei Treffer in zehn Minuten – da war aus einem Rückstand plötzlich ein komfortabler Vorsprung geworden.

Surwold schnuppert kurz - Shahini köpft den Deckel drauf

Nach der Pause meldete sich Surwold II noch einmal zurück. Julian Behrens verkürzte per Kopf in der 53. Minute auf 2:3 und ließ die Partie noch einmal offen erscheinen.

Doch Papenburg hatte an diesem Tag auf jede Frage eine Antwort. Nur sieben Minuten später servierte Thomas Venema nach einer Ecke, Shahini stieg hoch und nickte zum 4:2 ein – sein zweiter Treffer des Tages und bereits Saisontor Nummer 14.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Joker Iosif Nicolae Marila. Nach einem Konter über links landete die Flanke am zweiten Pfosten, wo der eingewechselte Angreifer in der 85. Minute zu seinem ersten Saisontor einschob.

So wurde aus einem frühen 0:1 ein am Ende ziemlich souveränes 5:2 für BW Papenburg III – mit einer Offensivphase, die Surwold II binnen weniger Minuten den Stecker zog.

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