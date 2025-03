Papenburg beim Vorletzten gefragt – Bevern empfängt Melle

So., 30.03.2025, 14:00 Uhr

Für Bad Bentheim wird die Luft immer dünner: Mit nur einem Saisonsieg ist der Klassenerhalt kaum noch realistisch. Papenburg kämpft um die Tabellenspitze und will mit einem Pflichtsieg seine Chancen wahren. Die Gäste sind defensiv stark und könnten gegen die harmlose Bentheimer Offensive zu einer souveränen Vorstellung kommen.

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr

SV Bevern – SC Melle 03

Mit Bevern und Melle treffen zwei Teams aufeinander, die sich noch Hoffnungen auf die Meisterschaft machen. Die Hausherren stehen auf Rang zwei, müssen jedoch aufpassen, nicht den Anschluss an Holthausen-Biene zu verlieren. Melle ist gut in Form, in der Rückrunde sind sie bisher ungeschlagen. Ein ausgeglichenes Duell mit viel Brisanz.