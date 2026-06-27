Papenburg angelt sich Luca Noah Dammeyer

– Foto: René Diebel

Der SC Blau-Weiß Papenburg hat den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Luca Noah Dammeyer wechselt aus der A-Jugend des SV Werder Bremen zum Verein und wird künftig seine ersten Schritte im Herrenfußball in Papenburg machen.

Mit dem Wechsel sichert sich Blau-Weiß die Dienste eines Nachwuchsspielers, der seine fußballerische Ausbildung bei Werder Bremen absolvierte. Der Verein sieht in Dammeyer großes Entwicklungspotenzial und möchte den jungen Spieler auf seinem Weg in den Herrenbereich begleiten.

Noch im Februar wurde Dammeyer beim TV Dinklage vorgestellt. Nun jedoch der Wechsel zum Ligakonkurrenten.