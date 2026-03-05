Pape neu, Aitboughima zurück im Tor

– Foto: SF Schwefingen

Die Sportfreunde Schwefingen haben im Winter personell nachgelegt. Mit Luca Pape stößt ein international erfahrener Nachwuchsspieler zum Team, zudem kehrt Torwart Ian Aitboughima nach einem kurzen Abstecher zurück zwischen die Pfosten.

Neu im Team der Sportfreunde Schwefingen ist Luca Pape. Der 20-Jährige stammt aus Braunschweig und spielte bereits seit seiner Jugend Fußball.

Nach seinem Abitur im Jahr 2023 kehrte er nach Deutschland zurück. Anschließend verbrachte Pape ein Gap Year in Neuseeland. Seit 2024 studiert er im niederländischen Emmen und unterstützte parallel die erste Herrenmannschaft seines Heimatvereins VfR Weddel, wann immer es möglich war.

Im August 2021 zog Pape aus beruflichen Gründen seines Vaters mit seiner Familie nach China. Dort spielte er in den Jugendmannschaften des damaligen Erstligisten Changchun Yatai und lief in den Altersklassen U16, U17 und U18 auf.

Neben dem Neuzugang gibt es bei den Sportfreunden auch eine Rückkehr. Torwart Ian Aitboughima steht wieder im Kader der ersten Herrenmannschaft.

Für sein zweites Studienjahr zog es ihn schließlich nach Meppen. Auf der Suche nach einem ambitionierten Verein in der Nähe wurde er in Schwefingen fündig. Nach ersten Gesprächen und einem Training stand für ihn schnell fest, dass er sich den Sportfreunden anschließen möchte.

Der Schlussmann hatte den Verein im Sommer verlassen und war zum SV Vorwärts Nordhorn gewechselt. Nun ist er nach Schwefingen zurückgekehrt und steht wieder im Trikot der Sportfreunde zwischen den Pfosten.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden _oder möchtest uns Feedback geben? chreibe uns gerne direkt hier!

___________________

⚽ FuPa-Elf-der-Woche ⚽

Ihr könnt viel tun, um den Spielerinnen und Spielern eures Vereins zu helfen in der FuPa Elf der Woche zu erscheinen. Zuallererst muss die Aufstellung eingetragen sein. Meldet euch dafür, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, als FuPa-Vereinsverwalter an und pflegt die Aufstellungen eurer Mannschaften. Dann könnt ihr nach den Spielen bis spätestens dienstagfrüh für eure Favoriten stimmen und die Chancen erhöhen einen eurer Kicker in die FuPa Elf der Woche zu wählen. Was auch immer hilft: Macht Werbung in eurem Verein dafür und weist eure Mitspieler, Fans und Vereinsverantwortlichen darauf hin, ihre Stimmen abzugeben. Denn eines ist klar - jede Stimme hilft.

Aber nicht nur die reine Stimmenanzahl ist entscheiden, die FuPa-Programmierer haben sich große Mühe gegeben, damit weitere Parameter über die Ernennung zur Elf der Woche entscheiden. Ein ausgeklügelter Algorithmus bewertet bei Torhütern und Abwehrspielern die Anzahl der Gegentore, ebenso helfen einem Spieler selbstverständlich geschossene Tore dabei die Chancen auf die Elf der Woche zu erhöhen. Darüber hinaus kann man davon profitieren, wenn man beispielsweise eine in der Tabelle besser platzierte Mannschaft schlägt.

Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Glück und wenn es diese Woche nicht geklappt hat, dann kann es schon am kommende Wochenende soweit sein!