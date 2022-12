Pape-Cup: Die Vorrunden sind ausgelost, das Quali-Turnier steht an Pape-Cup +++ Am Freitagabend werden die beiden letzten Teilnehmer der 20. Auflage gesucht

Die Mannschaft von Sven Körner trifft in der Gruppe WOBAU mit den Tottenham Hotspur und Sparta Prag auf gleich zwei internationale Vertreter. Dazu kommt der Bundesliga-Nachwuchs des SV Werder Bremen und von Hertha BSC. Auch auf die beiden weiteren Vertreter aus Sachsen-Anhalt, die am Freitagabend (16. Dezember) beim Qualifikationsturnier in der Hermann-Gieseler-Halle gesucht werden, warten spannende Gruppen.

Der Magdeburger Qualifikant trifft auf den VfL Wolfsburg, Fortuna Düsseldorf, Schalke 04 und den 1. FC Nürnberg. Der Vertreter aus der Region bekommt es derweil mit dem Nachwuchs vom FC Arsenal, den amtierenden Titelträger FC Augsburg, Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern zu tun.

Qualifikationsturnier am Freitag

In der Qualifikation streiten sich am Freitag insgesamt zehn Teams um die zwei begehrten Tickets für den Pape-Cup. Aus Magdeburg nehmen der SV Fortuna, der SV Arminia, der VfB Ottersleben, der TuS 1860 Neustadt und der MSV Börde teil. In der Parallelgruppe treffen der VfB Germania Halberstadt, der Haldensleber SC, die SG Union Sandersdorf, der Blankenburger FV und der 1. FC Lok Stendal aufeinander. Das Quali-Turnier könnt ihr am Freitag ebenso auf FuPa Sachsen-Anhalt verfolgen wie den Pape-Cup am zweiten Januar-Wochenende.