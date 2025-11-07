Paolo Vanoli neuer Coach bei Florenz

Vanoli bringt eine breite Erfahrung als Spieler und Trainer mit: Nach seiner aktiven Karriere war er unter anderem Co-Trainer bei Chelsea und Inter Mailand und sammelte erste Cheftrainer-Erfahrungen beim russischen Spitzenklub Spartak Moskau, mit dem er den russischen Pokal gewann. Zuletzt führte er den FC Turin durch eine Saison in der Serie A.

Der AC Florenz hofft, mit Vanoli in der laufenden Saison trotz eines schwierigen Starts noch den Turnaround zu schaffen. Bereits am Sonntag wird der neue Coach sein Debüt beim Auswärtsspiel gegen CFC Genua geben. Vanoli übernimmt damit das Team um den deutschen Nationalspieler Robin Gosens in einer kritischen Phase und soll Stabilität und neue Impulse bringen.