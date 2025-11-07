Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Paolo Vanoli neuer Coach bei Florenz
Der AC Florenz hat auf die sportliche Krise reagiert und mit Paolo Vanoli einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 53-jährige Italiener, der bereits zwischen 2000 und 2002 als Spieler für die Fiorentina aktiv war, soll den Traditionsklub wieder auf Kurs bringen. Vanoli wurde am Freitag offiziell vorgestellt, nur einen Tag nach der Niederlage in der Conference League gegen Mainz 05. Der neue Trainer stand zuletzt beim FC Turin an der Seitenlinie, wurde dort aber im Sommer entlassen.
Vanoli bringt eine breite Erfahrung als Spieler und Trainer mit: Nach seiner aktiven Karriere war er unter anderem Co-Trainer bei Chelsea und Inter Mailand und sammelte erste Cheftrainer-Erfahrungen beim russischen Spitzenklub Spartak Moskau, mit dem er den russischen Pokal gewann. Zuletzt führte er den FC Turin durch eine Saison in der Serie A.
Der AC Florenz hofft, mit Vanoli in der laufenden Saison trotz eines schwierigen Starts noch den Turnaround zu schaffen. Bereits am Sonntag wird der neue Coach sein Debüt beim Auswärtsspiel gegen CFC Genua geben. Vanoli übernimmt damit das Team um den deutschen Nationalspieler Robin Gosens in einer kritischen Phase und soll Stabilität und neue Impulse bringen.