Paolo Maiolo tritt nach 0:3 in Penzberg als Oberweikertshofen-Trainer zurück

Paolo Maiolo. – Foto: Tamara Rabuser (or)

Der Coach des SC Oberweikertshofen bot seinen Rücktritt an. Er hatte das Gefühl, dass einige Spieler nicht mehr hinter ihm stehen.

Vorerst übernimmt Co-Trainer Maximilian Schuch die Mannschaft. Parallel sucht Steininger nach einem Nachfolger. „Ich habe noch einige Kontakte“, hofft der Fußballvorstand auf eine schnelle Lösung.

Paolo Maiolo ist nicht mehr Trainer des SC Oberweikertshofen. „Paolo hat mir nach dem 0:3 in Penzberg telefonisch seinen Rücktritt angeboten“, teilte Fußballvorstand Martin Steininger dem Tagblatt mit. Maiolo habe seit einiger Zeit das Gefühl gehabt, dass einige Spieler nicht mehr hinter ihm stünden.

Auch eine Klasse tiefer setzt sich damit der Negativtrend beim Landesliga-Absteiger fort. Nach drei Spieltagen steht der SCO mit nur einem Punkt da. Beide Auswärtsspiele gingen verloren, beim bislang einzigen Heimauftritt verspielten die Weikertshofener gegen Pullach eine 2:0-Führung. Damit befindet sich der SCO schon früh in der Saison im Tabellenkeller.

Beim Meisterschaftsfavoriten FC Penzberg kann eine Mannschaft durchaus mit 0:3 verlieren. Doch vor allem die Art und Weise der Niederlage ließ Steigerungspotenzial erkennen. Der SCO präsentierte sich über weite Strecken harmlos und kam in jeder Halbzeit lediglich zu einer nennenswerten Torchance.

„Wir haben heute gegen einen sehr guten Gegner verloren“, sagte Maiolo. „Ohne Stürmer kannst du gegen so eine Mannschaft nichts ausrichten.“ Gleich vier Stammkräfte fehlten urlaubsbedingt, die Nachrücker konnten die Ausfälle nicht kompensieren. Dennoch nahm Maiolo seine Spieler in Schutz: „Die Jungs haben eine überragende Moral gezeigt und alles reingehauen.“

Penzberg verhalfen zwei sehenswerte Distanztreffer zum klaren Sieg. Maximilian Berwein brachte den Favoriten mit einem Schuss aus rund 25 Metern in Führung (14.). Der Ball schlug direkt neben dem Pfosten ein und war für SCO-Torhüter Elias Reinert nicht zu erreichen. Der knappe Rückstand hatte bis zur 87. Minute Bestand. Dann sorgte Matteo Costabile mit dem 2:0 für die Entscheidung. Den Schlusspunkt setzte schließlich Dominik Bacher, der einen Freistoß aus rund 26 Metern zum 3:0 ins Kreuzeck setzte (90.). (Dieter Metzler)