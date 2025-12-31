Paolo Maiolo soll Oberweikertshofen vor Abstieg retten

Der SC Oberweikertshofen hat ein echtes Seuchen-Halbjahr hinter sich, das ein enttäuschender vorletzter Rang in der Landesliga Südwest dokumentiert. Mit Sven Teichmann und Simon Schröttle , der im Winter als Spielertrainer beim Kreisklassisten SG Münster/Holzheim angeheuert hat, verschließ der Klub aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck bereits zwei Chefanweiser. Nun soll es mit Paolo Maiolo ein erfahrener Übungsleiter richten, der seine beste Zeit beim TSV Schwabmünchen, den der 55-Jährige zwischen 2017 und 2021 anleitete, hatte. Zuletzt betreute der in Augsburg lebende Coach den Kreisligisten TSV Pfersee.

"Mich freut es, dass ich wieder höherklassiger arbeiten kann, zumal ich viele Klubs der Landesliga Südwest sehr gut kenne. Oberweikertshofen ist zudem ein spannender Verein", sagt Maiolo, der sich nicht recht erklären kann, warum der SCO so weit unten steht: "Personell ist die Mannschaft eigentlich richtig gut besetzt. Daher wird es für mich ganz wichtig sein, die Ursache herauszufinden, warum ein Team mit so vielen hervorragenden Fußballern Vorletzter ist." In den verbleibenden 15 Partien will der "schwäbische Italiener" die Wende herbeiführen: "Im Team steckt genug Qualität, um die Klasse zu halten. Davon bin ich überzeugt und wir werden alles dafür tun, um drinzubleiben. Die Relegation möchte ich vermeiden, zur Not müssen wir es aber über diesen Umweg richten."







Primäres Ziel für die Truppe um Spielführer Moritz Leibelt muss es aber sein, zunächst die direkte Abstiegsränge zu verlassen. Die Zusammenarbeit mit Paolo Maiolo wurde bis zum Saisonende vereinbart. "Dann schauen wir weiter", lässt der Übungsleiter wissen. Ob es im Winter neues Personal geben wird, steht noch nicht fest. "Wir werden jetzt nicht auf Biegen und Brechen etwas machen. Wenn sich aber in der Offensive etwas auftun sollte, werden wir uns damit beschäftigen."