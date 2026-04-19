Pansdorfer Wahnsinn in Eichholz: 0:3-Rückstand gedreht

Es sind jene Spiele, die sich tief in das Gedächtnis einbrennen – nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern wegen der Art und Weise, wie es zustande kommt. Der TSV Pansdorf hat beim Eichholzer SV einen solchen Abend erlebt und nach einem scheinbar aussichtslosen 0:3-Rückstand noch mit 4:3 gewonnen. Eine Partie, die lange klar verteilt schien, entwickelte sich binnen weniger Minuten zu einem offenen Schlagabtausch – und schließlich zu einem eindrucksvollen Beleg für Widerstandskraft und Entschlossenheit.
Zunächst sprach nahezu alles für die Gastgeber. Der Eichholzer SV trat selbstbewusst auf, setzte früh offensive Akzente und belohnte sich bereits in der dritten Minute durch Vincent Janelt. Auch danach blieb das Team spielbestimmend, nutzte Unsicherheiten der Gäste konsequent aus und baute die Führung durch ein Eigentor von Moritz Manthe (15.) aus. Als Yasin Varol kurz nach der Pause auf 3:0 erhöhte, schien die Partie endgültig entschieden – auch, weil Eichholz bis dahin sowohl im Spiel gegen den Ball als auch im eigenen Ballbesitz überzeugte.
Trainer Rene Sternberg bestätigte diesen Eindruck später deutlich: „Wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht und sind verdient mit 3:0 in Führung gegangen.“ Doch genau in dieser scheinbaren Kontrolle lag im weiteren Verlauf das Problem. Mit dem ersten Gegentreffer verlor die Mannschaft zunehmend an Ordnung und Klarheit. „Nach dem 3:1 haben wir allerdings komplett den Faden verloren und keine Ruhe mehr in unser Spiel bekommen“, sagte Sternberg – und beschrieb damit eine Phase, in der das Spiel kippen sollte.
Was dann folgte, war ein bemerkenswerter Umschwung. Der TSV Pansdorf agierte plötzlich deutlich mutiger, gewann mehr Zweikämpfe und nutzte die wachsende Unsicherheit des Gegners konsequent aus. Im Mittelpunkt stand dabei Jannik Schoer, der innerhalb kürzester Zeit mit drei Treffern die komplette Statik der Partie veränderte. Mit dem Anschlusstreffer in der 54. Minute setzte er das erste Signal, ehe er nur wenige Minuten später zunächst auf 3:2 verkürzte und unmittelbar danach den Ausgleich markierte – ein Dreierpack, der das Spiel förmlich zum Kippen brachte.
Die Gäste spielten sich nun in einen regelrechten Lauf, während Eichholz keinen Zugriff mehr fand. Der entscheidende Moment folgte in der 74. Minute, als Etienne Noel Grimm die Aufholjagd mit dem Treffer zum 4:3 vollendete. Es war der Höhepunkt einer Phase, in der Pansdorf mit Entschlossenheit, Tempo und großem Glauben an die eigene Stärke agierte.
Trainer Hendrik Block fand nach Abpfiff klare Worte für die Leistung seiner Mannschaft: „Dieses Team ist unfassbar, und diese Mentalität sowie Energie sind außergewöhnlich.“ Besonders der Umgang mit dem Rückstand imponierte ihm: „Nach einem 0:3-Rückstand eine solche Power zu entwickeln, ist herausragend.“ Für Block ist diese Qualität längst kein Zufall mehr: „Das schaffen nicht viele Teams, und wir haben bereits viele Male bewiesen, dass wir nie aufgeben und uns von Rückständen nicht beeindrucken lassen.“ Entsprechend richtete er den Blick sofort nach vorn: „Diese Energie und diesen Schwung nehmen wir jetzt mit in die letzten vier Spiele.“
Während der TSV Pansdorf mit nun 43 Punkten seinen Platz im oberen Tabellendrittel festigt, bleibt beim Eichholzer SV die Erkenntnis eines Spiels, das lange kontrolliert wurde und doch völlig entglitt. „Wir werden die Partie jetzt in Ruhe aufarbeiten, analysieren und die entsprechenden Konsequenzen daraus ziehen“, kündigte Sternberg an – wohl wissend, dass eine solche Wendung nicht folgenlos bleiben kann.
Eichholzer SV – TSV Pansdorf 3:4
Eichholzer SV: Jonas Marschner (46. Lasse Borkenhagen), Alex Hammerschmidt, Mustafa Salih (59. Ole Rüdiger), Lukas Alexander Görlitz, Ibrahim Sweiti (46. Dominik Möller), Yasin Varol, Jermaine Jenaro de Guzman, Jannis Herzog, David Bany, Vincent Janelt (64. Luis Peter Fichtner), Ramazan Acer (77. Leonard Boner) - Trainer: Denny Skwierczynski - Trainer: Rene Sternberg
TSV Pansdorf: Tobias Zander, Marcel Venzke, Moritz Manthe, Paul Manthe (46. Fabian Schulz), Joel Denker, Etienne Noel Grimm, Nick Zubke, Malte Villbrandt (78. Mika Hansen), Timon Werda, Jannik Schoer (71. Tim Rosenlöcher), Jonas Timon Kröger (46. Christoph Schnell) - Trainer: Hendrik Block
Schiedsrichter: Thorsten Reinke - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Vincent Janelt (3.), 2:0 Moritz Manthe (15. Eigentor), 3:0 Yasin Varol (52.), 3:1 Jannik Schoer (54.), 3:2 Jannik Schoer (58.), 3:3 Jannik Schoer (58.), 3:4 Etienne Noel Grimm (74.)