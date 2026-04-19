Pansdorfer Wahnsinn in Eichholz: 0:3-Rückstand gedreht Schoer mit Dreierpack als Wendepunkt – Block schwärmt von „außergewöhnlicher Energie“ von ck · Heute, 16:58 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harald Klipp

Es sind jene Spiele, die sich tief in das Gedächtnis einbrennen – nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern wegen der Art und Weise, wie es zustande kommt. Der TSV Pansdorf hat beim Eichholzer SV einen solchen Abend erlebt und nach einem scheinbar aussichtslosen 0:3-Rückstand noch mit 4:3 gewonnen. Eine Partie, die lange klar verteilt schien, entwickelte sich binnen weniger Minuten zu einem offenen Schlagabtausch – und schließlich zu einem eindrucksvollen Beleg für Widerstandskraft und Entschlossenheit.

Zunächst sprach nahezu alles für die Gastgeber. Der Eichholzer SV trat selbstbewusst auf, setzte früh offensive Akzente und belohnte sich bereits in der dritten Minute durch Vincent Janelt. Auch danach blieb das Team spielbestimmend, nutzte Unsicherheiten der Gäste konsequent aus und baute die Führung durch ein Eigentor von Moritz Manthe (15.) aus. Als Yasin Varol kurz nach der Pause auf 3:0 erhöhte, schien die Partie endgültig entschieden – auch, weil Eichholz bis dahin sowohl im Spiel gegen den Ball als auch im eigenen Ballbesitz überzeugte. Trainer Rene Sternberg bestätigte diesen Eindruck später deutlich: „Wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht und sind verdient mit 3:0 in Führung gegangen.“ Doch genau in dieser scheinbaren Kontrolle lag im weiteren Verlauf das Problem. Mit dem ersten Gegentreffer verlor die Mannschaft zunehmend an Ordnung und Klarheit. „Nach dem 3:1 haben wir allerdings komplett den Faden verloren und keine Ruhe mehr in unser Spiel bekommen“, sagte Sternberg – und beschrieb damit eine Phase, in der das Spiel kippen sollte.

Schoer entfacht den Sturm – Pansdorf dreht das Spiel Was dann folgte, war ein bemerkenswerter Umschwung. Der TSV Pansdorf agierte plötzlich deutlich mutiger, gewann mehr Zweikämpfe und nutzte die wachsende Unsicherheit des Gegners konsequent aus. Im Mittelpunkt stand dabei Jannik Schoer, der innerhalb kürzester Zeit mit drei Treffern die komplette Statik der Partie veränderte. Mit dem Anschlusstreffer in der 54. Minute setzte er das erste Signal, ehe er nur wenige Minuten später zunächst auf 3:2 verkürzte und unmittelbar danach den Ausgleich markierte – ein Dreierpack, der das Spiel förmlich zum Kippen brachte. Die Gäste spielten sich nun in einen regelrechten Lauf, während Eichholz keinen Zugriff mehr fand. Der entscheidende Moment folgte in der 74. Minute, als Etienne Noel Grimm die Aufholjagd mit dem Treffer zum 4:3 vollendete. Es war der Höhepunkt einer Phase, in der Pansdorf mit Entschlossenheit, Tempo und großem Glauben an die eigene Stärke agierte.