Pansdorf will Reaktion zeigen

Der TSV Pansdorf steht am Mittwochabend vor einem richtungsweisenden Heimspiel. In der Landesliga Holstein empfängt die Mannschaft von Trainerteam und Umfeld als Tabellen-13. die Zweitvertretung des SV Eichede. Anstoß der Nachholpartie vom siebten Spieltag ist um 19:30 Uhr.

Nach nur einem Sieg aus sechs Partien haben beide Kontrahenten erst fünf Zähler auf dem Konto. Angesichts der Tabellensituation ist das Duell damit mehr als ein gewöhnliches Punktspiel – es geht früh in der Saison um wichtige Zähler gegen den Abstieg. Eichede II kassierte zuletzt eine 2:4-Niederlage gegen den SC Rapid Lübeck, während Pansdorf beim Aufsteiger VfR Horst mit 0:3 unterlag.

In der Tabelle rangieren beide Teams punktgleich auf den Plätzen dreizehn und vierzehn. Mit einem Sieg könnte der TSV zumindest vorübergehend zu den Mittelfeldrängen aufschließen. Mut macht dabei die eigene Offensive, die mit 16 Treffern in sechs Spielen durchaus zu den besseren der unteren Tabellenhälfte zählt. Gleichwohl gilt es, defensiv wieder mehr Stabilität zu finden.

Die Partie gegen Eichede II ist zugleich der Auftakt einer englischen Woche für den TSV. Entsprechend groß ist die Hoffnung auf eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zum vergangenen Wochenende.