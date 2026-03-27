Pansdorf will nachlegen – schwierige Aufgabe in Todesfelde

– Foto: Harald Klipp

Der 24. Spieltag der Landesliga Holstein wird am Freitagabend mit einem Duell eröffnet, das auf dem Papier klare Vorzeichen trägt, bei näherem Hinsehen jedoch reichlich Spannung verspricht. Wenn der Tabellenfünfte TSV Pansdorf beim 13. SV Todesfelde II gastiert, trifft ein gefestigtes Team aus dem oberen Mittelfeld auf eine Mannschaft, die mitten im Kampf um den Klassenerhalt steckt.

Ganz anders ist die Lage beim SV Todesfelde II. Mit 21 Punkten steckt das Team tief im Tabellenkeller und benötigt dringend Zählbares, um sich von den Abstiegsrängen fernzuhalten. Die 1:3-Niederlage beim SV Türkspor Bad Oldesloe am vergangenen Spieltag offenbarte einmal mehr die defensiven Probleme, die sich durch die Saison ziehen.

Mit 33 Punkten rangiert Pansdorf komfortabel in der oberen Tabellenhälfte und hat nach dem jüngsten 2:0-Erfolg gegen den Viertplatzierten VfR Horst erneut seine Ambitionen unterstrichen, sich langfristig in der Spitzengruppe festzusetzen. Der Rückstand auf Rang drei ist überschaubar, der Anschluss nach oben keineswegs verloren.

Dennoch warnt Pansdorfs Trainer Hendrik Block vor Leichtsinn: Die Gastgeber verfügten über „viele talentierte Spieler“ und seien gerade auf heimischem Platz schwer zu bespielen. Worte, die angesichts der tabellarischen Situation wie ein Pflichtstatement wirken mögen – doch der Blick in die Liga zeigt, dass vermeintliche Außenseiter immer wieder für Überraschungen sorgen.

Das Hinspiel spricht allerdings eine deutliche Sprache: Mit 5:1 setzte sich Pansdorf im eigenen Stadion klar durch und dominierte die Partie über weite Strecken. Ein Ergebnis, das die Favoritenrolle der Gäste untermauert, aber zugleich die Erwartungshaltung erhöht.

Für Todesfelde II dürfte es vor allem darauf ankommen, defensiv stabiler aufzutreten und die Räume enger zu machen. Gegen ein offensivstarkes Pansdorfer Team, das bereits 57 Treffer erzielt hat, wird dies zur zentralen Herausforderung.

Die Gäste hingegen wollen den Schwung aus dem Horst-Spiel mitnehmen. Dort sorgten Kai Hahn und Malte Villbrandt mit ihren späten Treffern für einen verdienten Sieg – ein Beleg für die Geduld und Durchschlagskraft der Offensive.

Während an der Tabellenspitze der VfB Lübeck II (50 Punkte) und der SC Rapid Lübeck (48) um die Führung ringen, geht es im unteren Drittel um jeden Punkt. Genau in diesem Spannungsfeld bewegt sich das Duell in Todesfelde: oben mit Blick nach vorn, unten mit dem Rücken zur Wand. Die Ausgangslage ist klar – doch die Geschichte dieses Spiels könnte eine andere erzählen.