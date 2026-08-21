Pansdorf vor Härtetest gegen makellosen Spitzenreiter

– Foto: Harald Klipp

Der TSV Pansdorf bekommt es am 5. Spieltag der Landesliga Holstein mit einer der bislang stärksten Mannschaften der Saison zu tun. Am Sonnabend um 14 Uhr gastiert der Eichholzer SV am Techauer Weg – und reist mit der makellosen Bilanz von vier Siegen aus vier Partien als Tabellenführer an. Pansdorf steht mit sieben Punkten auf Rang sieben und möchte nach dem jüngsten 1:1 beim ebenfalls noch ungeschlagenen SV Azadi Lübeck nun auch dem Spitzenreiter Paroli bieten.

Der Eichholzer SV hat bislang tatsächlich kaum etwas liegen gelassen. Vier Spiele, vier Siege und 20 erzielte Treffer unterstreichen den gelungenen Saisonstart. Zuletzt bestand die Mannschaft von Trainer Rene Sternberg auch den anspruchsvollen Auswärtstest beim VfR Horst und setzte sich mit 3:1 durch. Lönne Per Christiansen traf dabei doppelt, ehe Vico Jones Dombrowski in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte.

Pansdorfs Trainer Hendrik Block weiß genau, welche Qualität auf seine Mannschaft zukommt. „Eichholz ist auch wieder eines der Top-Teams und hat bisher alle Ligaspiele gewonnen, wir sind also gewarnt und wissen, was auf uns zukommt“, sagt Block. Erschwert wird die Aufgabe durch die personelle Situation der Gastgeber. Namen nennt der Coach zwar nicht, räumt aber ein: „Aktuell haben wir einige Ausfälle, die wir aber auffangen werden.“ Trotz der angespannten Lage soll sich seine Mannschaft gegen den Tabellenführer nicht verstecken.

Entsprechend selbstbewusst reist der Spitzenreiter nach Pansdorf. „Am Wochenende wartet mit dem Auswärtsspiel in Pansdorf die nächste anspruchsvolle Aufgabe auf uns. Wir wissen um die Qualität des Gegners, kennen aber auch unsere eigenen Stärken“, erklärt Sternberg. Die bisherigen Ergebnisse haben seiner Mannschaft zusätzliches Vertrauen gegeben: „Die Mannschaft hat sich in den vergangenen Wochen viel Selbstvertrauen erarbeitet und darf mit einer breiten Brust auftreten. Trotzdem wissen wir, dass wir in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen müssen.“

Pansdorf wiederum hat nach zwei Siegen zum Saisonauftakt zuletzt vier Punkte abgegeben, blieb beim 1:1 gegen Azadi aber zumindest ohne Niederlage. Nach dem frühen Rückstand durch Marco Pajonk bewies die Block-Elf Geduld und kam in der 75. Minute durch Louis Prüßmann noch zum Ausgleich. Gegen Eichholz dürfte allerdings noch einmal eine Steigerung notwendig sein, wenn die Punkte am Techauer Weg bleiben sollen.

Sternberg verlangt höchste Konzentration

Trotz des perfekten Starts sieht Sternberg keinen Anlass, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wir werden die Partie von der ersten Minute an hochkonzentriert angehen, den Gegner keinesfalls unterschätzen und versuchen, dem Spiel wieder unseren Stempel aufzudrücken“, kündigt der Eichholzer Trainer an. Für ihn liegt der Schlüssel vor allem in der Geschlossenheit seiner Mannschaft: „Wenn wir unsere Intensität, unseren Zusammenhalt und unsere Mentalität auf den Platz bringen, bin ich überzeugt, dass wir auch in Pansdorf erfolgreich sein können.“

Die Rollen scheinen vor dem Anpfiff damit verteilt, eindeutig ist die Ausgangslage dennoch nicht. Eichholz reist als verlustpunktfreier Tabellenführer mit viel Selbstvertrauen an, während Pansdorf vor heimischer Kulisse zeigen kann, wie weit die Mannschaft gegen eines der Schwergewichte der Liga bereits ist. Für die Gastgeber wäre ein Erfolg zugleich ein kräftiges Ausrufezeichen – für Eichholz die Fortsetzung eines bislang makellosen Saisonstarts.