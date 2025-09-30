Pansdorf verspielt späten Sieg in Ratzeburg

Der TSV Pansdorf hat beim Ratzeburger SV ein torreiches Auswärtsspiel erlebt – und musste sich am Ende mit einem 4:4 begnügen. Nach einer starken Aufholjagd führte das Team von Trainer Hendrik Block zwischenzeitlich mit 4:3, ehe Ratzeburg in der 90. Minute doch noch der Ausgleich gelang.
„Insgesamt erstmal ein grundsätzlich vernünftiges Spiel von uns – auch schon in der ersten Halbzeit“, bilanzierte Block. Dennoch geriet seine Mannschaft früh mit 0:2 in Rückstand, beide Male traf Andreas Paulsen (16., 21.) für die Gastgeber. Kai Hahn (29.) verkürzte auf 1:2, doch Ratzeburg stellte durch Siar Lukas Monaim (45.+1) den alten Abstand wieder her. Noch vor dem Pausenpfiff antwortete Paul Julian Meins mit dem 2:3 (45.+3).
„Das Gute ist, dass wir uns trotz 0:2 und trotz 1:3 nicht aufgegeben haben“, lobte Block die Moral seines Teams. „Wir haben uns vernünftig auf unser Spiel konzentriert und glücklicherweise die Tore gemacht.“ Nach dem Seitenwechsel drehte der TSV die Partie durch Treffer von Hahn (51.) und erneut Meins (56.) sogar komplett.
Die Führung hatte bis zur Schlussminute Bestand – dann schlug der eingewechselte Jonah-Noel Vogt für Ratzeburg zu. „Sehr ärgerlich“, nannte Block das 4:4 aus Sicht seiner Mannschaft, sagte aber auch: „Wenn man das gesamte Spiel betrachtet, geht das Unentschieden absolut in Ordnung. Gerade nach den zwei Rückschlägen im Spiel müssen wir mit dem Punkt leben – und können das auch.“
In der Tabelle bleibt Pansdorf mit nun 13 Zählern aus zehn Spielen auf Rang sieben, punktgleich mit Türkspor Bad Oldesloe. Am kommenden Wochenende wartet mit dem Auswärtsspiel beim TuS Hartenholm ein direkter Tabellennachbar. Block: „Wir haben uns wieder zurückgekämpft, wieder an uns geglaubt – und das wollen wir auch am nächsten Spieltag zeigen.“
Ratzeburger SV – TSV Pansdorf 4:4
Ratzeburger SV: Marc Alves, Andreas Paulsen, Lennart Jacobsen, Jannik Edler, Lennart Herrmann (80. Joshua Zander), Thorge Schlüter, Jonas Biermann (72. Jonah-Noel Vogt), Alireza Asadollahi (58. Jonah Lubenow), Siar Lukas Monaim, Lucas Sebastian Molter, Jan-Hendrik Braasch (66. Sören Todt) - Trainer: Denny Skwierczynski
TSV Pansdorf: Luca Feix (74. Julius Dietz), Jason Lange (66. Jonas Timon Kröger), Paul Manthe, Joel Denker, Paul Julian Meins, Enrique Bromund, Kai Hahn (72. Marcel Venzke), Jannik Schoer (58. Fabian Schulz), Jannes Hendrik Leptien, Lennart Gordon Toto Gönnemann, Nick Zubke - Trainer: Hendrik Block
Schiedsrichter: Tim-Marvin Meyer - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Andreas Paulsen (16.), 2:0 Andreas Paulsen (21.), 2:1 Kai Hahn (29.), 3:1 Siar Lukas Monaim (45.+1), 3:2 Paul Julian Meins (45.+3), 3:3 Kai Hahn (51.), 3:4 Paul Julian Meins (56.), 4:4 Jonah-Noel Vogt (90.)