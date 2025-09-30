Pansdorf verspielt späten Sieg in Ratzeburg

Der TSV Pansdorf hat beim Ratzeburger SV ein torreiches Auswärtsspiel erlebt – und musste sich am Ende mit einem 4:4 begnügen. Nach einer starken Aufholjagd führte das Team von Trainer Hendrik Block zwischenzeitlich mit 4:3, ehe Ratzeburg in der 90. Minute doch noch der Ausgleich gelang.

„Insgesamt erstmal ein grundsätzlich vernünftiges Spiel von uns – auch schon in der ersten Halbzeit“, bilanzierte Block. Dennoch geriet seine Mannschaft früh mit 0:2 in Rückstand, beide Male traf Andreas Paulsen (16., 21.) für die Gastgeber. Kai Hahn (29.) verkürzte auf 1:2, doch Ratzeburg stellte durch Siar Lukas Monaim (45.+1) den alten Abstand wieder her. Noch vor dem Pausenpfiff antwortete Paul Julian Meins mit dem 2:3 (45.+3).

„Das Gute ist, dass wir uns trotz 0:2 und trotz 1:3 nicht aufgegeben haben“, lobte Block die Moral seines Teams. „Wir haben uns vernünftig auf unser Spiel konzentriert und glücklicherweise die Tore gemacht.“ Nach dem Seitenwechsel drehte der TSV die Partie durch Treffer von Hahn (51.) und erneut Meins (56.) sogar komplett.

Die Führung hatte bis zur Schlussminute Bestand – dann schlug der eingewechselte Jonah-Noel Vogt für Ratzeburg zu. „Sehr ärgerlich“, nannte Block das 4:4 aus Sicht seiner Mannschaft, sagte aber auch: „Wenn man das gesamte Spiel betrachtet, geht das Unentschieden absolut in Ordnung. Gerade nach den zwei Rückschlägen im Spiel müssen wir mit dem Punkt leben – und können das auch.“