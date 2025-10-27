Pansdorf überrollt Türkspor

Der TSV Pansdorf hat in der Landesliga Holstein ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem spektakulären 8:3-Erfolg beim SV Türkspor Bad Oldesloe feierte die Mannschaft von Trainer Hendrik Block den dritten Sieg in Folge und schob sich in der Tabelle auf Rang sechs vor.
„Wir waren bei diesen miesen Bedingungen sofort da und hoch konzentriert“, lobte Block seine Spieler nach der Partie. „Die erste Halbzeit war sehr stark, und in der zweiten Halbzeit schalten wir gefühlt noch einen Gang höher – der Gegner war dann chancenlos.“
Pansdorf zeigte von Beginn an eine enorme Zielstrebigkeit und nutzte seine Chancen eiskalt. Paul Julian Meins (32.) und Fabian Schulz (43.) stellten noch vor der Pause auf 2:0. Direkt nach Wiederanpfiff trafen Kai Hahn (47.) und sogar Torhüter Marcel Venzke (51.) – letzterer profitierte von einem missglückten Rückpass der Gastgeber. Erneut Hahn (53.), Nick Zubke (58.), Jannik Schoer (61.) und Tristan Dittmer (73.) schraubten das Ergebnis zwischenzeitlich auf 8:1.
In der Schlussphase ließ die Konzentration etwas nach, sodass Türkspor durch Kubilay Büyükdemir (54.), Veysel Kara (76.) und Luca Störmer (83.) noch Ergebniskosmetik betreiben konnte. „Mit der großzügigen Führung im Rücken sind wir dann ein bisschen nachlässig geworden und bekommen leider noch drei Gegentore“, meinte Block. „Am Ende können wir trotzdem sehr stolz auf die Leistung sein.“
Mit 22 Punkten aus 14 Spielen hat sich der TSV Pansdorf nun fest in der oberen Tabellenhälfte etabliert. Der jüngste Lauf von vier ungeschlagenen Partien (drei Siege, ein Remis) unterstreicht den Aufwärtstrend – auch offensiv: 16 Tore in den letzten drei Spielen sprechen eine deutliche Sprache.
SV Türkspor Bad Oldesloe – TSV Pansdorf 3:8
SV Türkspor Bad Oldesloe: Blend Selimi, Lennart Hein, Luca Störmer, Muhammed Mecit Kurtoglu (46. Veysel Kara), Hokir Busali, Malte Haas (65. Maksym Kozodoiev), Adrian Matysik, Nichita Cremenciutchii (46. Bilal Bilgic), Jonas Borrek, Fatih Karanfil (46. Kubilay Büyükdemir), Arber Selimi - Trainer: Sebastian Fojcik - Trainer: Essmatulla Omid
TSV Pansdorf: Marcel Venzke (74. Ole Westfahl), Joel Denker (74. Dennis Rosenlöcher), Paul Julian Meins (62. Christoph Schnell), Enrique Bromund, Kai Hahn, Malte Villbrandt, Jannik Schoer, Jannes Hendrik Leptien, Lennart Gordon Toto Gönnemann, Nick Zubke (66. Timon Werda), Fabian Schulz (66. Tristan Dittmer) - Trainer: Hendrik Block
Schiedsrichter: Kirschan Kropp - Zuschauer: 41
Tore: 0:1 Paul Julian Meins (32.), 0:2 Fabian Schulz (43.), 0:3 Kai Hahn (47.), 0:4 Marcel Venzke (51.), 0:5 Kai Hahn (53.), 1:5 Kubilay Büyükdemir (54.), 1:6 Nick Zubke (58.), 1:7 Jannik Schoer (61.), 1:8 Tristan Dittmer (73.), 2:8 Veysel Kara (76.), 3:8 Luca Störmer (83.)