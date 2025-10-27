Pansdorf überrollt Türkspor

Der TSV Pansdorf hat in der Landesliga Holstein ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem spektakulären 8:3-Erfolg beim SV Türkspor Bad Oldesloe feierte die Mannschaft von Trainer Hendrik Block den dritten Sieg in Folge und schob sich in der Tabelle auf Rang sechs vor.

„Wir waren bei diesen miesen Bedingungen sofort da und hoch konzentriert“, lobte Block seine Spieler nach der Partie. „Die erste Halbzeit war sehr stark, und in der zweiten Halbzeit schalten wir gefühlt noch einen Gang höher – der Gegner war dann chancenlos.“

Pansdorf zeigte von Beginn an eine enorme Zielstrebigkeit und nutzte seine Chancen eiskalt. Paul Julian Meins (32.) und Fabian Schulz (43.) stellten noch vor der Pause auf 2:0. Direkt nach Wiederanpfiff trafen Kai Hahn (47.) und sogar Torhüter Marcel Venzke (51.) – letzterer profitierte von einem missglückten Rückpass der Gastgeber. Erneut Hahn (53.), Nick Zubke (58.), Jannik Schoer (61.) und Tristan Dittmer (73.) schraubten das Ergebnis zwischenzeitlich auf 8:1.

In der Schlussphase ließ die Konzentration etwas nach, sodass Türkspor durch Kubilay Büyükdemir (54.), Veysel Kara (76.) und Luca Störmer (83.) noch Ergebniskosmetik betreiben konnte. „Mit der großzügigen Führung im Rücken sind wir dann ein bisschen nachlässig geworden und bekommen leider noch drei Gegentore“, meinte Block. „Am Ende können wir trotzdem sehr stolz auf die Leistung sein.“