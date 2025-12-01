Pansdorf triumphiert beim Spitzenreiter

Der TSV Pansdorf hat am 19. Spieltag der Landesliga Holstein für ein echtes Ausrufungszeichen gesorgt. Mit einem starken 3:1-Erfolg beim Tabellenführer VfB Lübeck II zeigte die Mannschaft von Trainer Hendrik Block eine ihrer reifsten Saisonleistungen und festigte damit Rang sieben.
„Wir wussten um die Schwere der Aufgabe. Der VfB ist eine gut ausgebildete Mannschaft und es war klar, dass wir heute eine Top-Leistung benötigen“, sagte Block nach der Partie. „Was mein Team hier heute in Sachen Willen, Einsatzbereitschaft und Zusammenhalt gezeigt hat, ist wirklich beeindruckend. Darüber hinaus haben wir uns viele Chancen stark herausgespielt und am Ende verdient gewonnen.“
Der TSV trat von Beginn an mutig auf, stand defensiv kompakt und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche. Timon Werda belohnte die Gäste in der 34. Minute mit dem 1:0. Nach dem Wechsel blieb Pansdorf griffig, nutzte seine Räume gut – und erhöhte durch Paul Julian Meins auf 2:0 (61.). In der Schlussphase sorgte Joker Kjell Fechner mit einem satten Abschluss für die Entscheidung (87.). Lübeck kam lediglich per verwandeltem Foulelfmeter von Felix Vihrog (90.+3) noch zum Anschluss.
Mit nun 28 Punkten aus 18 Spielen bleibt der TSV Pansdorf voll im Rennen um die Plätze im oberen Tabellenmittelfeld. Der Sieg beim Ligaprimus ist gleichzeitig ein klares Signal an die Konkurrenz: Pansdorf ist auch gegen die Topteams absolut konkurrenzfähig – und entwickelt sich weiter stabil nach oben.
VfB Lübeck II – TSV Pansdorf 1:3
VfB Lübeck II: Fyn-Luca Lewinski, Felix Vihrog, Torben Sachau (67. Cameron Mensah), Kevin Voeks, Davin Polikeit, Collin-Noel Goerke (69. Uche Eke Kariuki), Artur Galtsew, Linus Goldmann, Gustavo Melo Nogueira da Silva, Dominik Toschka (55. Paul Yeboah-Boateng) - Trainer: Oliver Stutzky
TSV Pansdorf: Marcel Venzke, Joel Denker, Paul Julian Meins, Enrique Bromund, Christoph Schnell (60. Kjell Fechner), Kai Hahn (66. Tristan Dittmer), Malte Villbrandt (83. Oliwier Jacek Szarszewski), Timon Werda, Jannes Hendrik Leptien, Lennart Gordon Toto Gönnemann, Ole Westfahl - Trainer: Hendrik Block
Schiedsrichter: Simon Pieper - Zuschauer: 81
Tore: 0:1 Timon Werda (34.), 0:2 Paul Julian Meins (61.), 0:3 Kjell Fechner (87.), 1:3 Felix Vihrog (90.+3 Foulelfmeter)