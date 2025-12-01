Pansdorf triumphiert beim Spitzenreiter

Der TSV Pansdorf hat am 19. Spieltag der Landesliga Holstein für ein echtes Ausrufungszeichen gesorgt. Mit einem starken 3:1-Erfolg beim Tabellenführer VfB Lübeck II zeigte die Mannschaft von Trainer Hendrik Block eine ihrer reifsten Saisonleistungen und festigte damit Rang sieben.

„Wir wussten um die Schwere der Aufgabe. Der VfB ist eine gut ausgebildete Mannschaft und es war klar, dass wir heute eine Top-Leistung benötigen“, sagte Block nach der Partie. „Was mein Team hier heute in Sachen Willen, Einsatzbereitschaft und Zusammenhalt gezeigt hat, ist wirklich beeindruckend. Darüber hinaus haben wir uns viele Chancen stark herausgespielt und am Ende verdient gewonnen.“

Der TSV trat von Beginn an mutig auf, stand defensiv kompakt und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche. Timon Werda belohnte die Gäste in der 34. Minute mit dem 1:0. Nach dem Wechsel blieb Pansdorf griffig, nutzte seine Räume gut – und erhöhte durch Paul Julian Meins auf 2:0 (61.). In der Schlussphase sorgte Joker Kjell Fechner mit einem satten Abschluss für die Entscheidung (87.). Lübeck kam lediglich per verwandeltem Foulelfmeter von Felix Vihrog (90.+3) noch zum Anschluss.