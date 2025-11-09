– Foto: Harald Klipp

Pansdorf startet furios in die Rückrunde 6:0-Heimsieg gegen Rönnau – Doppelpack von Hahn, Schnell und Villbrandt sorgt für klare Verhältnisse Verlinkte Inhalte LL Holstein Pansdorf SC Rönnau

Der TSV Pansdorf hat zum Rückrundenauftakt der Landesliga Holstein ein deutliches Zeichen gesetzt. Mit einem souveränen 6:0-Heimerfolg gegen den SC Rönnau meldete sich die Mannschaft von Trainer Hendrik Block eindrucksvoll zurück und machte damit die Niederlage aus der Vorwoche gegen Dornbreite Lübeck vergessen.

„Wir haben genau die richtige Reaktion gezeigt und eine starke Leistung auf den Platz bekommen“, sagte Block nach dem Spiel. „Insgesamt ein faires Spiel, in dem wir dem Gegner heute keine Chance gelassen haben. Kompliment für diese tolle Leistung.“ Von Beginn an dominierte der TSV die Partie und spielte sich zahlreiche Chancen heraus. Kai Hahn traf früh zur Führung (10.), Christoph Schnell erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (45.). Direkt nach Wiederanpfiff sorgten erneut Hahn (48.) und Schnell (51.) für klare Verhältnisse. Malte Villbrandt schraubte das Ergebnis mit einem Doppelschlag (67., 68.) schließlich auf 6:0.

Rönnau fand zu keinem Zeitpunkt ins Spiel. „Das Ergebnis spricht eine klare Sprache – wir haben nichts von dem auf den Platz gebracht, was uns zuvor stark gemacht hat. Entsprechend haben wir auch in der Höhe verdient verloren. Wir können am Ende sogar froh sein, dass wir nicht noch das eine oder andere Tor mehr kassiert haben", gab Gästetrainer Jan Vogelsang zu. "Jetzt gilt der volle Fokus dem Nachholspiel am Dienstag gegen Todesfelde. Dort müssen wir ein ganz anderes Gesicht zeigen, sonst wird es sehr schwer, Punkte zu holen." Mit dem Kantersieg verbessert sich der TSV Pansdorf auf Platz fünf in der Tabelle und festigt seine Position in der oberen Tabellenhälfte. Der deutliche Erfolg unterstreicht die spielerische Entwicklung der Mannschaft – und zeigt, dass der TSV zum Start der Rückrunde wieder voll auf Kurs ist.