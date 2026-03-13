Pansdorf in Eichede: "Die Jungs haben den richtigen Fokus"

– Foto: Clemens Budde

Der TSV Pansdorf steht am Sonntag vor einer Auswärtsaufgabe in der Landesliga Holstein. Am 22. Spieltag gastiert die Mannschaft von Trainer Hendrik Block bei der Zweitvertretung des SV Eichede. Anstoß ist um 14 Uhr.

„Für uns steht ein schweres Spiel in Eichede an. Es wird eine konzentrierte und engagierte Leistung notwendig sein“, sagt der Pansdorfer Trainer. Besonders mit Blick auf die Trainingsarbeit zeigt er sich zufrieden: „Wenn ich sehe, wie wir bisher die Woche trainieren, merkt man, wie konzentriert die Jungs arbeiten und den richtigen Fokus haben.“

Nach dem späten 2:2-Unentschieden gegen den TuS Hartenholm will der TSV wieder einen Dreier einfahren. In der Vorwoche hatte Kai Hahn mit seinem Treffer in der achten Minute der Nachspielzeit zumindest noch einen Punkt gesichert. Block sieht seine Mannschaft trotz des verpassten Sieges auf einem guten Weg.

Ein Vorteil könnte erneut die personelle Breite im Kader sein. „Aktuell schaffen wir es immer wieder, Ausfälle durch die gute Breite im Kader zu kompensieren“, erklärt Block.

Die Gastgeber stehen aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz und mussten zuletzt eine 0:2-Niederlage beim SV Türkspor Bad Oldesloe hinnehmen. Das Hinspiel in Pansdorf endete mit einem 1:1-Unentschieden. Für den TSV ist die Ausgangslage dennoch klar: Mit einem Sieg könnte die Mannschaft den Anschluss an das obere Mittelfeld festigen und sich weiter von den unteren Tabellenregionen absetzen.