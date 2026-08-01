Pansdorf II gegen Groß Grönau: Wer sichert sich die drei Punkte? Das einzige Spiel der Verbandsliga Süd am heutigen Samstag findet zwischen Pansdorf II und Groß Grönau statt. von Isaija Zecevic · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Zum Start der neuen Verbandsliga-Saison trifft der TSV Pansdorf II auf Eintracht Groß Grönau. Beide Mannschaften wollen direkt mit einem Erfolgserlebnis in die Spielzeit starten. – Foto: Marcel Eichholz

Nach einer langen Vorbereitung beginnt nun auch für den TSV Pansdorf II und Eintracht Groß Grönau der Ligabetrieb. Am Samstag um 16:30 Uhr treffen beide Mannschaften zum 1. Spieltag der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein aufeinander.

Heute, 16:30 Uhr TSV Pansdorf Pansdorf II Eintracht Groß Grönau Groß Grönau 16:30 PUSH

Für den TSV Pansdorf II ist es der Start in die neue Verbandsliga-Saison nach dem Aufstieg. Die Mannschaft möchte sich diesmal in der Liga etablieren und besser abschneiden als bei der vergangenen Verbandsliga-Erfahrung. Mit einer jungen Mannschaft und vielen Spielern aus dem eigenen Umfeld soll der Klassenerhalt gelingen. Eintracht Groß Grönau geht dagegen mit Verbandsliga-Erfahrung in die neue Spielzeit. Die Mannschaft möchte an die Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen und mit einem positiven Ergebnis in die neue Runde starten.

Beide Teams kennen sich bereits aus vergangenen Duellen (wo Groß Grönau in zwei Spielen nicht gewinnen konnte) und wollen gleich am ersten Spieltag zeigen, dass sie bereit für die kommenden Aufgaben sind. Während Pansdorf II vor heimischer Kulisse einen erfolgreichen Auftakt feiern möchte, reist Groß Grönau mit dem Ziel an, direkt die ersten Punkte mitzunehmen. Die Partie zwischen dem TSV Pansdorf II und Eintracht Groß Grönau eröffnet für beide Mannschaften die Jagd nach den ersten Zählern der neuen Saison. Anstoß der Partie ist um 16:30 Uhr. Wer das Spiel live vom Sportplatz begleiten möchte, kann den Liveticker übernehmen. Dazu einfach das Spiel aufrufen und anschließend auf „LIVETICKER ÜBERNEHMEN“ klicken. So erhalten alle Fußballfans aktuelle Informationen direkt vom Geschehen vor Ort. Gedankt wird euch unter anderem mit 10 Punkten, die ihr im FuPa-Prämienshop einlösen könnt.

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