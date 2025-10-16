Pansdorf erwartet Topteam aus Ahrensburg

Der TSV Pansdorf steht am Sonnabend vor einer echten Standortbestimmung in der Landesliga Holstein. Um 14 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Hendrik Block den Tabellendritten SSC Hagen Ahrensburg, der bislang nur eine Saisonniederlage hinnehmen musste. Nach dem späten 2:1-Erfolg in Kisdorf will Pansdorf auch gegen das Spitzenteam erneut punkten.

„Das wird eine ganz schwere Aufgabe gegen Ahrensburg“, sagt Block. „Gute Struktur, gute Defensive und eine gefährliche Offensive. Aber auch wir brauchen uns hier sicher nicht verstecken.“ Entscheidend werde sein, „über einen klaren Plan und die richtige Einstellung“ zu kommen, um die Punkte in Pansdorf zu behalten.

Der TSV zeigte zuletzt ansteigende Form: Vier Spiele ohne Niederlage aus den vergangenen fünf Partien und der Sprung auf Tabellenplatz acht belegen die positive Entwicklung. Besonders Angreifer Kai Hahn, der in Kisdorf mit einem Doppelpack zum Matchwinner wurde, ist derzeit in Topform.

Der SSC Hagen Ahrensburg reist mit breiter Brust an. Das Team von Trainer Oliver Schröder gewann zuletzt souverän mit 3:0 gegen den SV Türkspor Bad Oldesloe und hat mit nur zwölf Gegentoren die stabilste Defensive der Liga. Für Pansdorf wird es also darauf ankommen, geduldig zu bleiben und seine eigenen Offensivstärken gezielt einzusetzen.