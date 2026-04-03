Pansdorf dreht spektakuläre Partie – Hahn führt Aufholjagd an Tabellenvierter zeigt Moral nach 0:2-Rückstand – Bargteheide bricht nach der Pause ein von ck · 03.04.2026, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harald Klipp

Der TSV Pansdorf hat im Nachholspiel des 18. Spieltags ein eindrucksvolles Comeback hingelegt und sich mit einem 4:2-Erfolg gegen den TSV Bargteheide im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Nach einem Zwei-Tore-Rückstand zur Pause zeigte die Mannschaft von Trainer Hendrik Block eine furiose zweite Halbzeit.

Dabei begann die Partie eigentlich nach Plan für die Hausherren. Pansdorf startete druckvoll, setzte die eigenen Vorgaben gut um und kontrollierte zunächst das Geschehen. „Wir kommen richtig gut ins Spiel und setzen fast schon perfekt um, was wir uns vorgenommen haben“, erklärte Block. Doch die Effizienz lag zunächst auf der anderen Seite. Bargteheide nutzte eine Phase, in der Pansdorf etwas den Zugriff verlor, eiskalt aus: Florian Philipp Laue traf in der 36. und 41. Minute doppelt und stellte den Spielverlauf mit dem 0:2 aus Sicht der Gastgeber auf den Kopf. Bargteheides Trainer Michel Wohlert: "Wir haben die ersten Minuten mehrfach Glück. Danach kommen wir viel besser ins Spiel und führen zur Pause."

Hahn und Werda drehen auf Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein völlig anderes Bild. Pansdorf agierte mit deutlich mehr Energie, Intensität und Zielstrebigkeit – und wurde schnell belohnt. Kai Hahn verkürzte in der 52. Minute und glich nur sechs Minuten später per Foulelfmeter aus. Die Partie kippte nun endgültig. Bargteheide fand kaum noch Entlastung, während Pansdorf den Druck weiter erhöhte. Timon Werda traf in der 72. Minute zur Führung, ehe erneut Hahn mit seinem dritten Treffer (82.) den Schlusspunkt setzte. Block zeigte sich entsprechend stolz: „In der zweiten Halbzeit machen wir das richtig stark und zeigen mal wieder, was in diesem großartigen Team steckt.“