Pansdorf dreht Rückstand und feiert Kantersieg

Der TSV Pansdorf hat sich in der Landesliga Holstein mit einem eindrucksvollen Heimsieg zurückgemeldet. Gegen die Zweitvertretung des SV Todesfelde gewann die Mannschaft von Trainer Hendrik Block am Samstag vor 150 Zuschauern deutlich mit 5:1 und kletterte in der Tabelle auf Rang neun.

Dabei begann die Partie alles andere als nach Plan: Bereits in der zweiten Minute brachte Cornel Barlikowski die Gäste in Führung. Pansdorf zeigte sich jedoch unbeeindruckt und fand schnell ins Spiel zurück. Etienne Noel Grimm erzielte in der 33. Minute den Ausgleich, Lennart Gönnemann drehte die Partie noch vor der Pause (40.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff sah Gäste-Akteur Sam Puranaci die Rote Karte wegen Nachtretens.

"Bereits in der ersten Halbzeit können wir das Spiel in unsere Richtung drehen und belohnen uns auch in der zweiten Halbzeit", erklärte Block. Mit einem Mann mehr ließ der TSV in der zweiten Hälfte nichts mehr anbrennen. Enrique Bromund erhöhte in der 57. Minute auf 3:1, Paul Meins traf nur fünf Minuten später zum 4:1. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Jannik Schoer kurz vor Schluss (88.).

Trainer Hendrik Block lobte den Auftritt seiner Mannschaft: „Erneut eine richtig starke Leistung als gesamtes Team. Wir bekommen eine kalte Dusche, verlieren dann aber nicht den Glauben und bleiben gut im Spiel.“ Pansdorf hat nach acht Spielen nun neun Punkte auf dem Konto und kann mit breiter Brust in die kommenden Aufgaben gehen.