Pansdorf besiegt Ahrensburg klar – "Ein sehr starkes Spiel"

Der TSV Pansdorf hat seine gute Form in der Landesliga Holstein eindrucksvoll bestätigt. Gegen den Tabellendritten SSC Hagen Ahrensburg setzte sich die Mannschaft von Trainer Hendrik Block am Sonnabend verdient mit 3:0 durch und feierte den zweiten Sieg in Serie. Damit klettert der TSV in der Tabelle auf Platz sieben.
Bereits in der ersten Halbzeit legten die Pansdorfer den Grundstein für den Erfolg. Paul Julian Meins traf nach 24 Minuten zur Führung, wenig später erhöhte ein Eigentor von Alexander Kordys auf 2:0 (40.). Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Nick Zubke mit dem 3:0 (54.) für die Entscheidung.
„Kompliment an mein Team, das war heute ein sehr starkes Spiel“, sagte Block nach der Partie. „Wir haben uns sehr diszipliniert an den Plan gehalten. Ahrensburg war der erwartet schwere Gegner, und trotzdem ist der Sieg aus meiner Sicht absolut verdient.“
Mit nun 19 Punkten aus 13 Spielen hat sich der TSV Pansdorf endgültig im gesicherten Mittelfeld etabliert und bleibt in Schlagdistanz zu den vorderen Rängen. Besonders beeindruckend: Erstmals in dieser Saison blieb die Defensive um Torhüter Marcel Venzke ohne Gegentor gegen eines der Topteams der Liga.
TSV Pansdorf – SSC Hagen Ahrensburg 3:0
TSV Pansdorf: Marcel Venzke, Paul Manthe (70. Jason Lange), Joel Denker, Paul Julian Meins (60. Christoph Schnell), Jan-Malte Basse (70. Malte Villbrandt), Enrique Bromund (46. Nick Zubke), Jannik Schoer, Jannes Hendrik Leptien, Lennart Gordon Toto Gönnemann, Fabian Schulz (74. Tristan Dittmer), Kjell Fechner - Trainer: Hendrik Block
SSC Hagen Ahrensburg: Daniel Konrad, David Kyas (46. Jurek Keller), Christopher Herklotz, Alexander Kordys (46. Christopher Liebau), Jakob Heinrich Bier, Leo Zerbe, Jakob Kyas (77. Tolga Can James Dogan), Kent Wienholtz, Julius Frederic Daniel Schneider (63. Kai Pohlmann), Rico Pohlmann (70. Hannes Gregor Kretzschmar), Niklas Broszio - Trainer: Aydin Taneli
Schiedsrichter: Jörn Göttsch
Tore: 1:0 Paul Julian Meins (24.), 2:0 Alexander Kordys (40. Eigentor), 3:0 Nick Zubke (54.)