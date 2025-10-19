Pansdorf besiegt Ahrensburg klar – "Ein sehr starkes Spiel"

Der TSV Pansdorf hat seine gute Form in der Landesliga Holstein eindrucksvoll bestätigt. Gegen den Tabellendritten SSC Hagen Ahrensburg setzte sich die Mannschaft von Trainer Hendrik Block am Sonnabend verdient mit 3:0 durch und feierte den zweiten Sieg in Serie. Damit klettert der TSV in der Tabelle auf Platz sieben.

Bereits in der ersten Halbzeit legten die Pansdorfer den Grundstein für den Erfolg. Paul Julian Meins traf nach 24 Minuten zur Führung, wenig später erhöhte ein Eigentor von Alexander Kordys auf 2:0 (40.). Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Nick Zubke mit dem 3:0 (54.) für die Entscheidung.

„Kompliment an mein Team, das war heute ein sehr starkes Spiel“, sagte Block nach der Partie. „Wir haben uns sehr diszipliniert an den Plan gehalten. Ahrensburg war der erwartet schwere Gegner, und trotzdem ist der Sieg aus meiner Sicht absolut verdient.“

Mit nun 19 Punkten aus 13 Spielen hat sich der TSV Pansdorf endgültig im gesicherten Mittelfeld etabliert und bleibt in Schlagdistanz zu den vorderen Rängen. Besonders beeindruckend: Erstmals in dieser Saison blieb die Defensive um Torhüter Marcel Venzke ohne Gegentor gegen eines der Topteams der Liga.