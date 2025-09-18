Pansdorf belohnt sich spät – Block sieht "deutliche Steigerung"

Der TSV Pansdorf hat im Nachholspiel des siebten Spieltags einen wichtigen Punkt im Tabellenkeller der Landesliga Holstein geholt. Gegen die Zweitvertretung des SV Eichede gelang den Schwarz-Weißen am Mittwochabend ein 1:1-Unentschieden. Vor heimischem Publikum glich Joker Fabian Schulz in der 84. Minute die Gästeführung durch Ihab M´kadmi aus.

Die Partie war über weite Strecken ausgeglichen, beide Mannschaften zeigten viel Einsatz – und Pansdorf eine klare Reaktion auf die 0:3-Niederlage in Horst. In der ersten Halbzeit verpasste das Team von Trainer Hendrick Block noch den Führungstreffer, geriet nach einem unglücklichen Gegentor durch M´kadmi (55.) aber ins Hintertreffen. In der Schlussphase belohnte sich der TSV für seinen Aufwand: Der eingewechselte Schulz traf nach Vorarbeit von Jannes Leptien zum verdienten Ausgleich.

„Ein extrem unglückliches Gegentor, aber ein absolut vernünftiges Spiel von uns“, bilanzierte Block. „Eine deutliche Leistungssteigerung und wir hatten den Sieg auf dem Fuß. Für mich ein gewonnener Punkt.“ Mit nun sechs Zählern bleibt Pansdorf auf Platz 13, ist aber punktgleich mit Eichede II und hält Anschluss an das untere Mittelfeld. Am Samstag bietet sich bereits die nächste Gelegenheit, den Aufwärtstrend fortzusetzen.

TSV Pansdorf – SV Eichede II 1:1

TSV Pansdorf: Luca Feix, Jason Lange, Paul Manthe, Joel Denker, Etienne Noel Grimm (65. Jannik Schoer), Paul Julian Meins (82. Julius Dietz), Jan-Malte Basse (71. Fabian Schulz), Enrique Bromund, Kai Hahn, Jannes Hendrik Leptien, Lennart Gordon Toto Gönnemann - Trainer: Hendrik Block

SV Eichede II: Hendrik Holderbaum, Torge Maltzahn, Torge Leo Facklam (68. Erijon Luma), Nick Henry Tonder, Lasse Berger (79. Jan Bojarinow), Jonas Maximilian Evers, Henry Koglin, Mats Jonas Lüdtke, Jeremy Leandro Liebe, Luke Noel Ruge, Ihab M´kadmi (61. Kartik Sharma) - Trainer: Marc Fischer

Schiedsrichter: Lukas Klingelhöfer

Tore: 0:1 Ihab M´kadmi (55.), 1:1 Fabian Schulz (84.)