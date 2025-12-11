Pannesheide dankt dem SV Breinig

In der Fußball-Kreisliga A Aachen steht der letzte Spieltag vor der Winterpause an.

Das Spiel des Aachener A-Ligisten Grenzwacht Pannesheide beim SV Breinig II beschäftigte die Fußballer der Grenzwacht noch Tage später. Weniger sportlich, denn die Mannschaft von Trainer Chris Mandelartz hatte immerhin „auf Schützheide“ einen Punkt (1:1) ergattert. Vielmehr dachten Trainer, Spieler und Anhang über eine Situation nach, in der sich die Breiniger Gastgeber äußerst fair, ja geradezu vorbildlich verhalten hatten.

Nach einer Kopfverletzung eines Gästespielers (der nicht genannt werden möchte) eilten die Breiniger sofort mit auf den Platz, um den jungen Mann in Erstversorgung zu nehmen. Der Pannesheider „Medizinmann“ war an diesem Tag verhindert, so dass die Grenzwachtler ohne eigene medizinische Hilfe auskommen mussten. Der Verletzte hatte offenbar einen (unbeabsichtigten) Ellenbogenstoß ins Gesicht erhalten und blutete stark, wie Trainer Mandelartz erkannt hatte. „Die Breiniger haben uns sofort und ungefragt geholfen, bis unser Kamerad soweit präpariert war, dass er sogar weiterspielen konnte“, berichtete Mandelartz. Mit dem Zusatz, „wir haben allerhöchste Achtung vor den Breinigern, die völlig selbstlos halfen. Das hätte im Grunde einen Fair-Play-Preis verdient, meinten die Pannesheider.

Mit dem 1:1 zufrieden

Ob nun Preis oder nicht, mit dem 1:1 waren die Gäste mehr als zufrieden. Vor allem auch, weil es ihrem Mitspieler wieder (einigermaßen) gut ging. „Wir sind schon unter schwierigen personellen Gegebenheiten angereist“, blickte Chris Mandelartz zurück. Schließlich fehlten fast zehn Leute aus Krankheits- und Verletzungsgründen bei der Grenzwacht. Und dann geriet man auch noch mit 0:1 (28.) durch ein Eigentor in Rückstand. Das glich allerdings der Gast durch seinen Spieler Chris Kitsisa zehn Minuten vor Ende der Begegnung aus.

Vor den Gästen gewarnt

Vor dem abschließenden Hinrunden-Heimspiel gegen den SV St. Jöris belegen die vor zwei Jahren aufgestiegenen Pannesheider den 7. Tabellenplatz und könnten bei einem Erfolg über St. Jöris maximal noch auf den 5. Platz steigen. Wenn man den Gegner denn nicht unterschätzt. Schließlich waren es die St. Jöriser, die dem Tabellenführer SV Eilendorf II die (bisher) einzige Niederlage beibrachten. „Wir sind vor unseren Gästen gewarnt“, beteuert Chris Mandelartz. „Da kommt ein gut besetzter Kader zu uns, der einen ausgezeichneten Torwart hat, von einigen jungen Spielern durchsetzt ist und die nötige Erfahrung in personeller Hinsicht besitzt“, schickt der Gastgeber schon mal vorab ein paar Komplimente nach Eschweiler.

Sicherlich ist der dünne Kader von 16 bis 17 Spielern nicht gerade das Gelbe vom Ei bei der Grenzwacht. Aber man nimmt auch die insgesamt guten Eindrücke aus dem Auftritt in Breinig mit ins nächste Spiel. „Die Chancen waren da, dass wir auch in Breinig einen Dreier hätten holen können“, zeigt Mandelartz auf. Wenn es denn am kommenden Sonntag (15 Uhr) mit einem Sieg klappen würde, hätte die Mannschaft allerbeste Voraussetzungen für die nächste Woche anstehende Weihnachtsfeier geschaffen. Für diese Veranstaltung, so glaubt Chris Mandelartz, wird es wohl nicht nötig sein, dass er den Stock rausholen und „Senge“ verteilen muss.

Die Partien des Wochenendes: Burtscheid - Vichttal II, Berger Preuß - Vaalserquartier, SV Eilendorf II - FC Stolberg, Rott - FC Eschweiler (alle So., 11.00), Freund - Verlautenheide II (So., 13.30), Arminia Eilendorf - Würselen/Euchen, Pannesheide - St. Jöris (beide So., 15.30), Kellersberg - Breinig II (So., 15.30)

