Pankows Offensivspektakel beim FC Borussia Brandenburg

Morgen, 13:00 Uhr SV Blau-Gelb Falkensee BG Falkensee SV Grün-Weiß Brieselang Brieselang 13:00 PUSH Der Tabellenführer SV Grün-Weiß Brieselang reist als klarer Favorit nach Falkensee - und doch ist dieses Spiel alles andere als eine Formsache. Brieselang steht mit 58 Punkten auf Rang eins und hat in dieser Saison eine beeindruckende Tordifferenz von +58 aufgebaut. Falkensee belegt mit 30 Punkten Rang zwölf und hat zuletzt durchaus Punkte geholt. Im Hinspiel war Brieselang mit 6:1 überlegen - eine Demontage, die die Kräfteverhältnisse klar abbildet. Doch auswärts, unter Druck und mit dem Wissen um das zeitgleich laufende Topspiel in Nauen, ist jede Unkonzentriertheit für Brieselang ein Risiko. Für die Mannschaft von der Tabellenspitze gilt: Pflichterfüllung ist das Mindeste. Falkensee wird alles daran setzen, den Favoriten zu fordern - und vielleicht den einen oder anderen Punkt in einem Spiel mitzunehmen, das die Gäste eigentlich schon abgehakt haben wollen.

Morgen, 14:00 Uhr FSV Veritas Wittenberge/Breese FSV Veritas SG Michendorf Michendorf 14:00 PUSH FSV Veritas Wittenberge/Breese empfängt die SG Michendorf zum vorletzten Spieltag - und hat noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen. Damals gewann Michendorf klar mit 3:1, ein Ergebnis, das Veritas auf heimischem Platz nicht wiederholen lassen will. Veritas steht mit 42 Punkten auf Rang sieben und hat eine ordentliche Rückrunde gespielt, darunter zuletzt ein 4:2-Sieg gegen Borussia Brandenburg. Michendorf belegt mit 31 Punkten Rang elf und hat sich im Saisonverlauf als unangenehmer Gegner erwiesen. Für Veritas geht es darum, die eigene Tabellenposition vor dem letzten Spieltag zu festigen und gleichzeitig die Heimstärke zu untermauern. Michendorf reist mit dem Selbstvertrauen aus dem Hinspielerfolg an - ein offenes Duell zweier Mannschaften, die beide noch etwas zu beweisen haben.

Morgen, 14:00 Uhr VfL Nauen VfL Nauen FSV Babelsberg 74 FSV Babelsb. 14:00 PUSH Das Spitzenspiel: Der VfL Nauen empfängt den FSV Babelsberg 74 - und beide Teams haben noch realistische Chancen auf den Meistertitel. Nauen steht mit 57 Punkten auf Rang drei und ist seit dem Spätherbst in beeindruckender Form: Mit dem Last-Minute-Sieg bei Brieselang im letzten Spieltag hat Nauen das Titelrennen erst wieder vollständig geöffnet. Babelsberg 74 steht mit 58 Punkten auf Rang zwei, kämpft jedoch mit einer schlechteren Tordifferenz als Brieselang und braucht nicht nur Punkte, sondern auch Tore. Im Hinspiel dominierte Babelsberg 74 mit einem klaren 3:0 - doch Nauen hat sich seither weiterentwickelt und zuletzt gezeigt, dass es auch die großen Gegner schlagen kann. Ein Sieg für Nauen würde die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag grundlegend neu ordnen. Ein Sieg für Babelsberg 74 würde den Druck auf Brieselang erhöhen und die eigene Titelchance am Leben erhalten. Ein Unentschieden wiederum würde Brieselang in eine komfortable Position bringen. Dieses Spiel hat alle Zutaten für ein Finale vor dem Finale.

Morgen, 15:00 Uhr Pritzwalker FHV 03 Pritzwalk SV Empor Schenkenberg 1928 Schenkenberg 15:00 PUSH Pritzwalker FHV 03 empfängt den SV Empor Schenkenberg 1928 zum vorletzten Spieltag der Saison. Pritzwalk belegt mit 32 Punkten Rang zehn und hat eine wechselhafte Rückrunde hinter sich - mit einigen ärgerlichen Punktverlusten, aber auch Achtungserfolgen wie dem 2:2 gegen Borussia Brandenburg. Schenkenberg steht mit 45 Punkten auf Rang sechs und blickt auf eine insgesamt solide Saison zurück. Im Hinspiel dominierte Schenkenberg mit einem deutlichen 4:0 - und auch diesmal reist die Mannschaft als Favorit an. Für Pritzwalk bietet das Rückspiel auf eigenem Platz die Chance, eine bessere Figur abzugeben und sich mit einem Erfolgserlebnis auf den letzten Spieltag vorzubereiten. Schenkenberg hingegen will die gute Ausgangsposition in der Tabelle mit einem weiteren Sieg absichern.

Morgen, 15:00 Uhr SG Grün-Weiß Golm GW Golm SV Babelsberg 03 Babelsberg II 15:00 PUSH Die SG Grün-Weiß Golm empfängt den SV Babelsberg 03 und geht als klarer Favorit in diese Partie. Golm steht mit 46 Punkten auf Rang fünf und hat zuletzt durch den bemerkenswerten 3:0-Sieg beim Tabellenführer Babelsberg 74 auf sich aufmerksam gemacht - ein Ergebnis, das die Qualität dieser Mannschaft unterstreicht. Babelsberg 03 belegt mit 28 Punkten Rang 13 und hat eine schwierige Saison hinter sich, mit nur neun Siegen aus 28 Spielen. Im Hinspiel setzte sich Golm bereits mit 3:2 durch. Nun empfängt Golm denselben Gegner auf eigenem Platz - die Ausgangslage spricht klar für die Gastgeber, die sich mit einem weiteren Sieg in der oberen Tabellenhälfte weiter festigen wollen.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Chemie Premnitz Premnitz FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock 15:00 PUSH TSV Chemie Premnitz empfängt den FK Hansa Wittstock 1919 - ein Duell der beiden Tabellennachbarn am Ende der Staffel. Premnitz steht mit 24 Punkten auf Rang 15 und hat zuletzt zweimal in Folge gewonnen, darunter das überraschende 2:1 gegen Babelsberg 74 und das 4:1 bei Babelsberg 03 - ein bemerkenswerter Schlussspurt. Wittstock belegt mit 22 Punkten Rang 16 und hat seinen Rückzug aus der Landesklasse für die kommende Saison bereits erklärt. Das Hinspiel endete 2:2. Für Premnitz geht es darum, vor dem letzten Spieltag weitere Punkte mitzunehmen und den Aufwärtstrend zu bestätigen. Wittstock bestreitet eines der letzten Spiele in der Landesklasse West - ein würdiger Abschluss einer langen Vereinsgeschichte in dieser Liga wäre ein schöner Abgang.