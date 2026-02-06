Pankows Märchen-Hinrunde: „Wahnsinn“ und Derby-Drama

– Foto: Timo Babic/Verein

Der Pankower SV Rot-Weiß sorgt als Aufsteiger für Staunen: Platz drei in der Landesklasse West, nur knapp hinter der Spitze. Trainer Hannes Krüger spricht im FuPa-Teamcheck über „Wahnsinn“, Derby-Drama in Wittenberge und warum Aufstieg für ihn „gar keine Relevanz“ hat.

Mit 30 Punkten aus 15 Spielen steht Pankow mitten im Konzert der Großen – hinter Grün-Weiß Brieselang (35 Punkte) und dem FSV Babelsberg 74 (31). Ein Statement, das in der Liga jeder wahrgenommen hat.

Überraschung auf Rang drei: „Ohne wenn und aber“ Der Pankower SV Rot-Weiß überwintert als Aufsteiger auf einem beeindruckenden dritten Tabellenplatz in der Landesklasse West. Trainer Hannes Krüger muss nicht lange überlegen, wie er diese erste Saisonhälfte einordnet. „Ja, ohne wenn und aber hätte ich das unterschrieben“, sagt er. Und er wird noch deutlicher: „Als Aufsteiger nur knapp hinter dem Tabellenführer zu stehen, ist schon Wahnsinn.“

Konstanz als Ergebnis harter Arbeit

Dass die Mannschaft so stabil punktet, ist für Krüger kein Zufall. Der wichtigste Grund liegt für ihn klar auf der Trainingswiese. „Die Trainingsbeteiligung ist einfach überragend bei uns“, betont er. Selbst an schwächeren Tagen sei das Niveau hoch gewesen: „Die geringste Beteiligung waren glaub ich 12 Leute. Damit kann man schon arbeiten.“

Genau diese Basis scheint Pankow den entscheidenden Vorsprung zu geben: Woche für Woche vorbereitet, Woche für Woche als Einheit.

Derby-Wahnsinn als emotionaler Wendepunkt

Wenn Krüger einen Moment herausheben soll, der die Hinrunde geprägt hat, dann geht sein Blick sofort nach Wittenberge. „Auch wenn es zum Ende der Hinrunde war“, sagt er, „aber das wir das Derby in Wittenberge nach Rückstand und roter Karte noch ziehen, war Wahnsinn.“

Ein Spiel, das sinnbildlich für die neue Pankower Mentalität steht: Rückstand, Unterzahl – und trotzdem der Sieg. Solche Partien schreiben nicht nur Punkte aufs Konto, sie schreiben Selbstvertrauen in jede Kabine.

Defensive als Faustpfand – und ein Mann namens Blume

Mit nur 15 Gegentoren stellt Pankow eine der besten Defensiven der gesamten Liga. Für Krüger ist das vor allem eine Frage der Haltung. „Die geschlossene Mannschaftsleistung“, nennt er als entscheidenden Faktor. „Jeder hat defensiv mit geackert da hat sich keiner raus genommen.“

Doch er nennt auch einen Spieler, der aus seiner Sicht den Unterschied macht: „Blume hatte natürlich auch seinen Anteil daran, in dieser Liga ist er ein totaler Ausnahmespieler.“ Und wenn doch einmal ein Ball durchkam, konnte sich die Mannschaft laut Krüger auf eine weitere Säule verlassen: „Wenn dann doch mal einer durch gerutscht ist konnten wir uns voll auf unseren Keeper verlassen.“

Es ist ein Mix aus Teamarbeit, individueller Klasse und einem Torwart, der im richtigen Moment da ist.

Die Baustelle bleibt: Chancenverwertung

Trotz aller Euphorie weiß Krüger, wo der Hebel für noch mehr Erfolg liegt. „Die Chancenverwertung“, sagt er knapp. Und er verweist direkt auf die Statistik: „Das sieht man ja auch an unseren erzielten Toren, da könnten oder müssten einige mehr stehen.“

26 Tore in 15 Spielen sind solide – aber wenn man oben wirklich ganz anklopfen will, braucht es noch mehr Kaltschnäuzigkeit.

Wintervorbereitung: topfit trotz Wetterfrust

Die Vorbereitung läuft – aber nicht so, wie es sich ein Trainer wünscht. „Nein nicht wirklich“, sagt Krüger über die bisherige Winterarbeit, „aber nur aufgrund der Witterung.“ Statt klassischer Platzarbeit heißt es derzeit Improvisation.

Die Mannschaft trifft sich „zweimal zum Laufen in der Woche“ und die Spieler machen „privat auch viel nebenbei“. Sein Fazit klingt trotzdem optimistisch: „Somit gehen topfit in die Rückrunde.“

Ein Highlight war zudem das Trainingslager: „Letztes Wochenende haben wir uns in Lindow im Trainingslager auf die Rückrunde eingeschworen, das war schon sehr anstrengend aber auch der Spaß hat natürlich nicht gefehlt.“ Der Satz zeigt: Pankow arbeitet hart – aber die Leichtigkeit bleibt.

Testspiele als Chance für die zweite Reihe

Auch die Testspiele sind fest geplant. Am 07.02. um 12:45 Uhr trifft Pankow auf Eintracht Alt Ruppin. Weiter geht es am 15.02. um 14 Uhr gegen den Putlitzer SV, ehe am 21.02. um 14 Uhr die Partie gegen SG 03 Ludwigslust/Grabow folgt.

Für Krüger geht es dabei nicht nur um Ergebnisse, sondern auch um interne Entwicklung. Er will vor allem „Spielern, die in der Hinrunde ein wenig hinten anstanden, die Chance geben, sich neu zu beweisen.“ Eine klare Ansage – und ein Signal, dass im Pankower Kader jeder gebraucht wird.

Aufstieg? „Hat für uns gar keine Relevanz“

Obwohl Pankow mitten im Aufstiegsrennen steckt, bleibt Krüger bemerkenswert ruhig. Seine Antwort ist eindeutig: „Der Aufstieg hat für uns gar keine Relevanz.“ Und er erklärt auch warum: „Man darf nicht vergessen, dass wir Aufsteiger sind und wissen schon ganz gut, wie wir das einordnen.“

Das klingt nicht nach Ausweichen – sondern nach bewusstem Understatement. Pankow will sich nicht treiben lassen, sondern wachsen.

Kader bleibt stabil – nur Blumenthal macht Pause

Im Winter gibt es keine große Bewegung. „Kevin Blumenthal wird erst einmal Pause einlegen - berufsbedingt“, erklärt Krüger. "Brian Hammermeister verstärkt uns noch im Winter. Er kommt vom Pritzwalker FHV 03." Zudem gilt: „Ansonsten bleibt alles beim alten.“

Ein klarer Schnitt, aber keine Unruhe. Genau das passt zum Pankower Weg.

Teamgeist als Schlüssel: „Freunde und nicht nur Mannschaftskollegen“

Für die Rückrunde sieht Krüger einen entscheidenden Punkt: Gesundheit. „Wichtig ist erstmal, dass alle verletzungsfrei bleiben“, betont er. Doch ebenso wichtig ist für ihn das Innenleben der Mannschaft. „Wir sind auch alle mittlerweile Freunde und nicht nur Mannschaftskollegen.“

Genau das sei ein Vorteil: „Die Stimmung ist daher super in der Truppe. Da sind wir auch einige Mannschaften voraus.“ Pankow wirkt nicht wie ein Zufallsprodukt – sondern wie eine gewachsene Einheit.

Und wie geht man nun in die Rückrunde? Ganz entspannt. „Wir lassen alles ganz entspannt auf uns zukommen und gucken, was die Zeit mit sich bringt“, sagt Krüger.

Tabellenlage: Pankow direkt hinter den Großen

Der Pankower SV Rot-Weiß steht nach 15 Spielen mit 9 Siegen, 3 Unentschieden und 3 Niederlagen sowie 26:15 Toren bei 30 Punkten auf Rang drei. An der Spitze liegt Grün-Weiß Brieselang mit 35 Punkten, dahinter der FSV Babelsberg 74 mit 31 Zählern.