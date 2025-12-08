Pankow rückt vor, Brieselang marschiert, FSV Babelsberg 74 bleibt dran

Der Pankower SV Rot-Weiß festigt seine starke Position im oberen Tabellendrittel mit einem emotional aufgeladenen 2:1-Heimsieg gegen den FC Borussia Brandenburg. In der 32. Minute brachte Hannes Krüger die Gastgeber nach engagierter Anfangsphase in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Noah Hahlweg in der 43. Minute auf 2:0 und belohnte eine dominante erste Hälfte. Borussia fand erst nach dem Seitenwechsel Zugriff. Leon Runau verkürzte in der 55. Minute auf 1:2 und entfachte neue Spannung, doch Pankow verteidigte das Ergebnis mit großer Hingabe. ---

Einheit Perleberg musste sich nach dem starken Auftritt in Pankow nun geschlagen geben. Im Heimspiel gegen die SG Saarmund fehlte über weite Strecken die Konsequenz. Justin Abert nutzte dies gleich doppelt: In der 25. Minute brachte er Saarmund in Führung, in der 80. Minute erhöhte er auf 2:0. Perleberg wehrte sich und kam durch Pepe Drzymalski in der 86. Minute zum Anschluss, der jedoch zu spät kam. Saarmund feiert damit einen wichtigen Auswärtssieg im Kampf gegen den Abstieg und schiebt sich etwas nach vorne. ---

In Wittstock entwickelte sich ein intensives, umkämpftes Kellerduell, das am Ende keinen Sieger fand. Tommy Hordan brachte Hansa Wittstock bereits in der 15. Minute in Führung. Doch Premnitz antwortete schnell: Nils Haase glich in der 21. Minute aus und drehte die Partie sogar in der 67. Minute, als er erneut traf. Wittstock stemmte sich in der Schlussphase mit aller Kraft gegen die drohende Heimniederlage. In der 90.+1 Minute verwandelte Dirk Atlas nervenstark einen Foulelfmeter und rettete seiner Mannschaft einen Punkt. Beide Teams bleiben trotz Kampfgeist tief im Tabellenkeller. ---

Der SV Babelsberg 03 II lieferte sich mit der SG Grün-Weiß Golm ein packendes Duell, das erst in der Nachspielzeit entschieden wurde. Oliver Tobias brachte Golm in der 32. Minute in Führung, gefolgt von Aaron Benedict Ell, der in der 35. Minute auf 2:0 erhöhte. Doch Babelsberg II fand zurück ins Spiel: Fin Frederik Slabon verkürzte in der 37. Minute, und Philipp Kruggel glich in der 81. Minute aus. Nach der Roten Karte gegen Erblin Luta in der 83. Minute gerieten die Gastgeber jedoch in Unterzahl. Golm nutzte dies eiskalt – Paul Lubner traf in der 90.+4 Minute zum 3:2 und entschied ein emotionales Duell. ---

Im Spitzenspiel setzte der FSV Babelsberg 74 ein Ausrufezeichen. Mit einem klaren 3:0 gegen den VfL Nauen unterstrich die Mannschaft ihre Ambitionen im Titelkampf. Bereits in der vierten Minute brachte Moritz Göring die Gastgeber in Führung. Pierre König erhöhte in der 52. Minute, ehe Felix Reichert in der 85. Minute den Schlusspunkt setzte. Die Rote Karte gegen Nauens Angreifer Nick Halt in der 90. Minute schwächte die Gäste. ---

Tabellenführer Brieselang zeigte sich gnadenlos – und das trotz starker Gegenwehr in einzelnen Phasen. Jonas Buchholz eröffnete den Torreigen in der 11. Minute, Yannick Hurtig legte in der 16. Minute nach. Justin Stahr erhöhte in der 37. Minute auf 3:0. Kurz vor der Pause brachte Anthony Kieper in der 45.+3 Minute Falkensee heran. Doch Brieselang dominierte die zweite Halbzeit erneut klar: Mohsen Mohammadi stellte in der 64. Minute auf 4:1, Yannick Hurtig traf in der 73. Minute erneut, und Justin Stahr setzte in der 75. Minute den sechsten Treffer. Brieselang bleibt damit mit großem Abstand das offensiv stärkste Team der Liga. ---

Schenkenberg bestätigte seine starke Form mit einem deutlichen 4:0-Heimerfolg über Pritzwalk. Moctar Nsangou Njoya brachte die Gastgeber in der 29. Minute in Führung. Finn Niklas Spirius dominierte die zweite Halbzeit: Er traf in der 52., 64. und 74. Minute und entschied das Spiel quasi im Alleingang. Pritzwalk fand kein Mittel gegen die wuchtige Offensivpräsenz und bleibt im Tabellenmittelfeld stecken, während Schenkenberg weiter in Richtung obere Plätze klettert. ---