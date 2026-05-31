Pankofen reagiert auf Abgänge und holt vier Neue Der Kreiklassist hat die Fakhreddine-Brüder sowie Berdan Koc und Berke Kaya von Thomas Seidl · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Die Verantwortlichen des SV Pankofen mit ihren Neuverpflichtungen – Foto: Verein

Der SV Pankofen hat seine Kreisklassen-Premierensaison in der Deggendorfer Gruppe bravourös gemeistert und hat als Neuling einen respektablen fünften Tabellenplatz belegt. Mit Rafael Oslislo (SV Schalding-Heining), Kevin Kuglmeier (SpVgg Plattling) und Routiner Simon Gaida-Schwetz (FC Zeholfing) hat der Verein aber drei schwerwiegende Abgänge zu verkraften. Die Verantwortlichen um Max Lang, Yusuf Yüce und Andreas Plankl waren aber nicht untätig und können vier Neuverpflichtung präsentieren. Darunter ist mit Marcel Fakhreddine ein Spieler, der jahrelang höherklassig aktiv war und 23 Landes-, sowie 49 Bezirksligaeinsätze in seiner Vita stehen hat. Der Defensiv-Allrounder wird zudem parallel zu seinem Spieler-Engagement die U19 coachen.

Neu sind zudem Berdan Koc, der bei der SpVgg GW Deggendorf unter anderem in der U19-Bayernliga aktiv war und nach einer längeren Verletzungspause wieder angreifen möchte. Berke Kaya gehörte dem Bezirksliga-Meisterkader des SV Türk Gücü Straubing an, wenngleich der 22-jährige Verteidiger nicht zum Stammpersonal des Landesliga-Aufsteigers zählte. Zuletzt inaktiv war Fabian Fakhreddine, der ebenfalls eine Vergangenheit beim SV Türk Gücü Straubing hat.















"Mit Raffi, Kevin und Simon verlieren wir drei richtig gute Jungs, die einen großen Anteil am Aufschwung der letzten zwei Jahre haben. Dafür möchten wir Danke sagen und ihnen alles Gute wünschen. Die Tür zurück wird ihnen immer offen stehen", sagt Pankofens Sportvorstand Andreas Plankl, der froh ist, dass die entstanden Lücken relativ adäquat geschlossen werden konnten: "Wir haben vielversprechende Zugänge bekommen, von denen wir uns einiges erhoffen. Personell sind wir somit vernünftig aufgestellt und wollen auch in der kommenden Kreisklassen-Saison eine ordentliche Runde spielen. Primäres Ziel für uns bleibt, nicht in den Abstiegskampf verwickelt zu werden."