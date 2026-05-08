Panini veröffentlicht die offizielle Sticker-Kollektion zur WM 2026 von PM · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Panini

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Das Warten hat ein Ende. Spätestens dann, wenn die ersten Panini-Packets aufgerissen werden, beginnt offiziell der Countdown zum größten Sportereignis der Welt. Panini kündigt heute den Launch der offiziellen Sticker-Kollektion zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM an – und diese sprengt ab dem 08. Mai alle bisherigen Dimensionen.

Mehr Teams, mehr Sticker: Die Rekord-Kollektion

Zum insgesamt 15. Mal begleitet Panini eine FIFA Fussball-WeltmeisterschaftTM mit dem legendären Sammelalbum. Doch 2026 ist alles größer: Um dem erweiterten Format des Turniers gerecht zu werden, umfasst die Kollektion erstmals alle 48 qualifizierten Nationalmannschaften. Ein glänzendes Highlight exklusiv für deutsche Fans: Die DFB-Spezialsticker Als besonderes Extra für die heimische Sammler-Community präsentiert Panini eine exklusive Besonderheit: Alle 18 Porträt-Sticker des DFB-Teams erscheinen zusätzlich als hochwertige Glitzer-Spezialsticker. Diese limitierten Sammlerstücke sind ausschließlich in Deutschland und nur in ausgewählten Verkaufseinheiten – wie den Starter-Sets 2 und 3, den Eco-Blistern oder den Tins – zu finden. Je nach Produkt sind ein oder zwei dieser Special- Sticker enthalten, die anstelle der klassischen Porträts in das Album eingeklebt werden können. Damit wird die deutsche Nationalmannschaft im offiziellen Sammelalbum zu einem ganz besonderen, funkelnden Highlight für alle Fans hierzulande.

Die harten Fakten für Sammler: Massiver Umfang: Insgesamt 980 Sticker warten darauf, entdeckt und getauscht zu

werden.

werden. Mehr Inhalt pro Packet: Jedes Packet enthält 7 Sticker (statt der üblichen fünf)

Jagdfieber garantiert: Seltene Extra-Sticker in verschiedenen Farbvarianten

machen jedes Packet zu einer potenziellen Goldmine für Fans. Die Kampagne „It All Starts With Panini“ Der Launch wird von der globalen Kampagne „It All Starts With Panini“ begleitet. Diese bringt Fußballlegenden aus Vergangenheit und Gegenwart mit Content-Creators und Stimmen aus der Community zusammen, um die vielfältige Sammelkultur zu zelebrieren und die Fans in den Mittelpunkt der Geschichte zu stellen.