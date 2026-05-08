Panini veröffentlicht die offizielle Sticker-Kollektion zur WM 2026

Das Warten hat ein Ende. Spätestens dann, wenn die ersten Panini-Packets aufgerissen werden, beginnt offiziell der Countdown zum größten Sportereignis der Welt. Panini kündigt heute den Launch der offiziellen Sticker-Kollektion zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM an – und diese sprengt ab dem 08. Mai alle bisherigen Dimensionen.
Mehr Teams, mehr Sticker: Die Rekord-Kollektion
Zum insgesamt 15. Mal begleitet Panini eine FIFA Fussball-WeltmeisterschaftTM mit dem legendären Sammelalbum. Doch 2026 ist alles größer: Um dem erweiterten Format des Turniers gerecht zu werden, umfasst die Kollektion erstmals alle 48 qualifizierten Nationalmannschaften.
Als besonderes Extra für die heimische Sammler-Community präsentiert Panini eine exklusive Besonderheit: Alle 18 Porträt-Sticker des DFB-Teams erscheinen zusätzlich als hochwertige Glitzer-Spezialsticker. Diese limitierten Sammlerstücke sind ausschließlich in Deutschland und nur in ausgewählten Verkaufseinheiten – wie den Starter-Sets 2 und 3, den Eco-Blistern oder den Tins – zu finden. Je nach Produkt sind ein oder zwei dieser Special- Sticker enthalten, die anstelle der klassischen Porträts in das Album eingeklebt werden können. Damit wird die deutsche Nationalmannschaft im offiziellen Sammelalbum zu einem ganz besonderen, funkelnden Highlight für alle Fans hierzulande.
Die harten Fakten für Sammler:
Der Launch wird von der globalen Kampagne „It All Starts With Panini“ begleitet. Diese bringt Fußballlegenden aus Vergangenheit und Gegenwart mit Content-Creators und Stimmen aus der Community zusammen, um die vielfältige Sammelkultur zu zelebrieren und die Fans in den Mittelpunkt der Geschichte zu stellen.
Panini verbindet 2026 die analoge Nostalgie mit modernster Digital-Experience. Über die
FIFA® Panini Digital Album App können Fans weltweit ihre Teams vervollständigen,
weltweit tauschen und ihr eigenes „Dream Team“ aufstellen.
Romy Gai, FIFA Chief Business Officer, erklärt: „Nur wenige Traditionen fangen den Geist und die Begeisterung der FIFA Fussball-WeltmeisterschaftTM so ein wie die Panini- Sticker-Kollektion. Während die Vorfreude auf das größte und beste Sportereignis der Welt steigt, bietet dieser Launch den Fans eine einzigartige Möglichkeit, sich mit dem Turnier zu identifizieren – indem Spieler, Teams und Spielorte in einem Format zusammengebracht werden, das Generationen der Fußballkultur geprägt hat.“
Elisabetta Mussini, Panini Group Licensing and Partnerships Director, ergänzt: „Das Panini-Album ist ein einzigartiger Teil der Geschichte zur FIFA Fussball-WeltmeisterschaftTM, der Fans durch Sammeln, Tauschen und die gemeinsame Vorfreude verbindet. Die Kollektion 2026 fängt die Dimension dieses wegweisenden Turniers ein und bietet den Anhängern eine unterhaltsame Möglichkeit, die Teams und Spieler auf dem Weg zum Anstoß zu feiern.“