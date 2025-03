Panini-Album ins Monacensia aufgenommen: „Die 1860er sind ein Stück München – sie haben es verdient“

München – Herrschaftliche Villen, alter Baumbestand, edle Karossen am Straßenrand. Nicht das natürliche Habitat der Münchner Löwen, doch der Arbeiterverein aus Giesing ist jetzt auch im noblen Bogenhausen vertreten, zumindest in geklebter Form.

Große Ehre für die Abteilung Vereinshistorie und die drei Autoren Thomas Bohlender, Claus Melchior und Bernd Oswald: Ihr Panini-Album, das im Sommer 2024 das Sammelfieber von Jung- und Altlöwen geweckt hatte – es wurde am Dienstag feierlich ins Monacensia aufgenommen, ins „literarische Gedächtnis der Stadt“. Dort, zwischen dem Gesamtwerk von Thomas Mann und anderen Dokumenten der Münchner Zeitgeschichte, können Fans des TSV 1860 ab sofort in ruhiger Atmosphäre stöbern: Panini-Album aus dem Magazin anfordern (geht online), sich an einem der Leseplätze vor den riesigen Bücherwänden niederlassen – und schwelgen.