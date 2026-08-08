Pandza-Doppelpack reicht nicht: FSV Frankfurt patzt spät

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Der FSV Frankfurt ist mit einem 2:2 gegen den VfR Mannheim in die neue Saison der Regionalliga Südwest gestartet. Vor 1490 Zuschauern führte der FSV nach Toren von Neuzugang Filip Pandza (54., 60. Minute) zunächst, ehe Nolhan Assafoua (61.) den Anschluss erzielte und Robin Becker in der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) noch zum 2:2-Endstand traf.

Nach sechs Siegen in sechs Vorbereitungsspielen war die Erwartungshaltung vor dem Saisonauftakt hoch. Am Ende blieb dem FSV Frankfurt nur ein Remis, nachdem eine turbulente zweite Halbzeit dem Team in der Schlussphase den Sieg noch entriss. Der Last-Minute-Treffer von Robin Becker in der Nachspielzeit beendete die Partie mit einem für den FSV bitteren Beigeschmack.

Für Furore sorgte gleich zu Beginn seiner Einsatzzeit Filip Pandza, der zur Halbzeit für Emmanuel-Godwin McDonald eingewechselt worden war. Der 194 Zentimeter große Stürmer benötigte lediglich 15 Minuten, um seine ersten beiden Pflichtspieltore für den FSV Frankfurt zu erzielen: erst zum 1:0 (54.), wenig später zum 2:0 (60.). Damit traf ein Neuzugang direkt doppelt, und das noch dazu von der Bank kommend.

Mannheims schnelle Antwort und der Ausgleich in letzter Sekunde

Der VfR Mannheim ließ sich vom Rückstand nicht entmutigen. Bereits eine Minute nach dem 2:0 verkürzte Nolhan Assafoua auf 2:1 (61.) und brachte die Gäste wieder ins Spiel. Der VfR, in der Vorsaison als Tabellenzweiter der Oberliga Baden-Württemberg aufgestiegen und im Relegationsspiel erfolgreich gegen den FK Pirmasens, kämpfte sich in der Folge zurück und wurde in der Nachspielzeit belohnt: Robin Becker, der in der Vergangenheit für Dynamo Dresden und Eintracht Braunschweig bereits Zweitligaerfahrung sammelte, traf in der 90.+6. Minute zum 2:2-Endstand und sicherte dem Aufsteiger den ersten Punktgewinn in der neuen Liga.

Viele neue Gesichter im FSV-Kader

Neben Filip Pandza stand mit Nick Doktorczyk ein weiterer Neuzugang bereits in der Startelf des FSV Frankfurt. Auf der Bank saßen zudem mit Amar Suljic, David Deger, Mohamed Akhouji, Dwayn Meene und Uche Obiogumu zahlreiche weitere Neuverpflichtungen. Von ihnen feierten neben Pandza auch Uche Obiogumu, Amar Suljic und Dwayn Meene ihr Pflichtspieldebüt für den FSV.

Tabellensituation und nächste Aufgabe

Nach dem ersten Spieltag führt die SGV Heilbronn-Freiberg die Tabelle mit einem 5:0-Sieg und drei Punkten an, gefolgt von der KSV Hessen Kassel und den Stuttgarter Kickers. Der FSV Frankfurt findet sich mit einem Punkt und der Tordifferenz 2:2 auf Rang sieben wieder, der VfR Mannheim rangiert mit demselben Punktestand auf Platz zehn.



Für ein echtes Highlight sorgt unter der Woche das Derby-Testspiel gegen Stadtrivalen Eintracht Frankfurt, ehe am Sonntag das nächste Pflichtspiel gegen die Zweitvertretung des FSV Mainz 05 ansteht.