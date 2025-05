Pandurenreserve muss runter, Neukirchen relegiert

Den 1. FC Neukirchen hingegen lockt die Chance auf einen direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga. Hierzu müssen die Männer von Christian Ringler am kommenden Samstag in Königstein den Kreisligadreizehnten aus dem Norden, den SC Kirchenthumbach in einer ersten Runde aus dem Weg räumen. In einem packenden Dreikampf mit der DJK Ensdorf und der SG Mipo/Traßlberg hat der 1. FCN am Ende die Oberhand behalten und darf nun relegieren.

In aller Kürze die Matches der Runde 26 in der Kreisklasse Süd: