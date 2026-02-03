Panduren vor vierköpfiger Verfolgermeute auf der Pole

"Platz 1 bis Saisonende verteidigen", lautet vor dem Start in die Restrückrunde die Devise beim Ligaprimus der Südstaffel, dem SV Raigering (in Blau). – Foto: Rudi Walberer

Im zweiten Teil unseres großen Rückblicks auf den bisher absolvierten Saisonabschnitt der Kreisligen im Spielkreis Amberg/Weiden beleuchten wir nun die Südstaffel. Was die Formulierung des Saisonziels der sich im Starterfeld befindenden Teams betraf, verhielt man sich wie schon in den letzten Jahren eigentlich allerorts eher vorsichtig. Wollte sich von den ambitionierten Teams – in Königstein, Rosenberg, Rieden, Raigering, Freudenberg und Vilseck nannte man das Mitspielen im oberen Tabellenbereich als erklärtes Vorhaben – keiner so recht zum selbsternannten Favoriten emporheben und nahm Platz 1, 2 oder gar die Worte „Aufstieg“ oder „Meisterschaft“ in den Mund, war bei fünf Vertretern klar, dass die Sicherung des Klassenerhalts oberste Priorität genießen würde.

Schwenken wir noch hinab auf das untere Ende der Tabelle: Die so genannte "Rote Laterne" hing beim SV Köfering am Christbaum, die Elf von Coach Christian Helleder (14./7 - 16 Spiele) rangiert auf dem einzigen Direktabstiegsplatz. Der Abstand zum ersten Relegationsplatz, den der ASV Haselmühl (13./11 - 17 Spiele) inne hat, beträgt vier Punkte, ist also in Reichweite. "Schleudersitz 2" gehört aktuell dem Aufsteiger SC Luhe-Wildenau II (12./15 - 16 Spiele), den wiederum nur zwei Punkte vom rettenden Ufer trennen. "Oben" herrscht also noch mächtig Spannung, "unten" wird man sehen, wer nach den restlichen Partien der im März beginnenden Restrückrunde in den saueren Apfel des Abstiegs beissen muss, wer sich noch über Umwege retten kann, oder wer gar am Ende "über dem Strich" steht. Fakt ist, für ein jedes Team - ob in den Höhen oder Tiefen des Klassements - gilt es, gut aus der Winterpause zu kommen und möglichst sofort Zählbares einzufahren, um eigenen Zielen Nahrung zu geben.

Betrachtet man nun die Tabelle in der Phase des "Winterschlafs", dann erkennt man, dass mit Ausnahme vielleicht des FV Vilseck alle oben als "ambitioniert" bezeichneten Vereine tatsächlich in der oberen Tabellenhälfte überwintern dürfen. Den Jahreswechsel auf dem Ligathron feiern durften die "Panduren" des SV Raigering (1./36 - 17 absolvierte Partien), die bei einem Vorsprung von aktuell vier Zählern zum Rangzweiten TSV Königstein (2./32 - 16 Matches), dem Dritten 1. FC Rieden (3./32 - 17 Spiele), sowie fünf Punkten auf das punktgleiche Duo TuS Rosenberg (4./31) und der Überraschungsmannschaft aus Ursensollen (5./31) eine lästige, fünfköpfige "Verfolgermeute" hinter sich herhecheln sehen. Bei neun noch zu absolvierenden Partien (Königstein hat noch zehn) ist die Messe in puncto Meisterschaft noch lange nicht gelesen, gerade wegen der Breite der um die Plätze 1 und 2 buhlenden Teams dürfen sich alle "Interessenten" kaum Aussetzer leisten, sonst würde man wertvollen Boden gegenüber der Konkurrenz verlieren.

Beginnen wollen wir mit dem als Tabellenführer überwinternden SV Raigering, in Folge beleuchten wir jeweils ein oder zwei Teams pro Beitrag.

Momentan befinden sich die Mannschaften noch im "Winterschlaf", wenngleich einige Mannschaften schon in die Vorbereitung auf die Restrückrunde gestartet sind. Wie bei der Kreisliga Nord nützt FuPa auch die spielfreie Zeit der Südstaffel, um - wie schon gewohnt - die bisher absolvierte Saison für ein jedes Team in Form einer Rückschau, auch mithilfe von Statements der Trainer oder anderer Verantwortlicher, zu bewerten.

SV Raigering (1. Platz, 36 Punkte, 11-3-3, 39:19 Tore)

Kurz vor Weihnachten 2024 machte der SV Raigering die Trennung von Thomas Ficarra zum Ende der Spielzeit 2024/25 öffentlich. Der Nachfolger war schnell gefunden. Martin Kratzer (52), damals noch in Diensten des Bezirksligisten SV Grafenwöhr, sollte ab der Saison 2025/26 an der Seitenlinie der Panduren stehen. Nach fünf Jahren bei der SV Grafenwöhr kehrte der in Aschach lebende Kratzer somit wieder zurück an den Pandurenpark, dort wo er zwischen 2015 und 2019 bereits Chefanweiser war und den SVR unter anderem bis in die Landesliga führte.

Kratzer sollte eine Art Aufbruchstimmung erzeugen. Er selbst freute sich auf seine Rückkehr an die alte, wohlbekannte Wirkungsstätte, wo er "eine absolut intakte Mannschaft mit jungen, talentierten und erfolgshungrigen Spielern" (O-Ton Kratzer) übernehmen werde. Bis auf wenige Ausnahmen (zwei Spieler wechselten den Verein) blieb die Mannschaft nach einem 6. Platz in der vergangenen Spielzeit auch vor der aktuellen Saison zusammen, was die Aufgabe für ihn sehr reizvoll machen würde, so Kratzer im Vorfeld seiner "Heimkehr". Fünf blutjunge Youngster (vier aus der eigenen Jugend, ein Spieler kam von der U19 der SpVgg SV Weiden) sollten zudem für frischen Wind beim Team aus dem Gemeindeteil von Amberg sorgen. Das Saisonziel lautete "im vorderen Drittel mitspielen".

Dass der SVR zum Jahreswechsel vom Tabellenthron grüßen würde, war in der Frühphase der Saison noch nicht abzusehen, denn der Start verlief "durchwachsen. Die Bilanz nach vier Spieltagen (ein Sieg, zwei Niederlagen, ein Unentschieden) machte deutlich, dass die Maschinerie der Panduren noch nicht rund lief. In Raigering blieb man dennoch ruhig, denn man wusste, welche Qualität in der Mannschaft steckt. Und die sollte das Kratzer-Team dann nach einem überzeugenden 3:0 beim letztjährigen Vizemeister 1. FC Rieden mehr als beeindruckend auf den Platz bringen. Der Knoten war geplatzt, der Turnaround geschafft, mit folgenden acht Dreiern nacheinander war man in den "Aufzug nach oben" eingestiegen, eine tolle Erfolgsserie, die erst am 26. Oktober im Hirschauer Sportpark gestoppt wurde. Zuvor hatte der SVR nach einem 6:2 im Topspiel gegen die DJK Ursensollten erstmals die "Pole" eingenommen und sich durch ein darauf folgenden 3:2 in Freudenberg sogar mit dem inoffiziellen Titel des Herbstmeisters für seine Aufholjagd belohnt.

Dass die Blau-Weissen nun "nur" mit einem Vorsprung von vier Punkten gegenüber den Verfolgern aus Königstein (ein Spiel weniger) und 1. FC Rieden überwintern, war dem geschuldet, dass man sich nach dem 4:0 gegen Königstein in den das Sportjahr beendenden, direkten Duellen mit der Konkurrenz aus Rosenberg und Rieden Unentschieden trennte.

Mit der Auswärtspartie beim Rangzehnten FC Edelsfeld starten Martin Kratzer und die Seinen am 22. März in die Restrückrunde, in der - wie der Trainer im kurzen Interview unter anderem erklärt - der "Platz an der Sonne" bis zum Saisonfinale am 9. Mai gehalten werden soll.

Martin, ich denke, ihr könnt mit dem bisher Erreichten zufrieden sein, oder?

Martin Kratzer (52): Natürlich sind wir zufrieden. Wir wollten vorne dabei sein und sind jetzt Erster.

Was habt ihr euch für die restliche Saison vorgenommen?

Ganz klar Platz eins verteidigen.

Habt ihr während der aktuellen Winterpause personelle Veränderungen vorgenommen?

⁠Nein. Der Kader ist vollkommen ausreichend und gut besetzt.

Die Vorbereitung auf die Restrückrunde, wie sieht sie in groben Zügen bei euch aus?

Seit Mitte Januar trainieren wir einmal wöchentlich, da wir ja einen Kunstrasenplatz haben. Anfang Februar werden wir dann intensiv in die Vorbereitung einsteigen, das heißt, drei Mal Training und ein Testspiel am Wochenende.

Wo siehst du Verbesserungsbedarf im Spiel deiner Mannen?

Wir müssen daran arbeiten, Spiele früher zu entscheiden und Schwächephasen nach Führungen abzustellen.

Welche Mannschaften im Klassement haben nach deiner Meinung bisher positiv, welche eher negativ überrascht?

Positiv natürlich Ursensollen, die stets in der Spitzengruppe der Liga dabei sind und negativ Köfering als Tabellenletzter, da ich den Kader stärker einschätze, als es der Tabellenplatz vermuten lässt.

Ihr seid auf dem besten Weg, euer Saisonziel zu erreichen.....

Sollten wir am Saisonende Erster sein, haben wir unser Saisonziel sogar sicherlich übertroffen.

Ein Ausblick auf die kommende Spielzeit: Bleibst du Stand heute Trainer der Panduren?

Ja, ich bleibe beim SVR.