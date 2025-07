Panduren treiben Verjüngungsprozess weiter voran

Mit Elias Segerer, Lean Riß, Patrick Gottfried, Paul Boos, Bastian Grünwald, Felix Graf und Leopold Gresser wechselten insgesamt sieben Spieler aus der eigenen Jugend in den Herrenbereich. Zudem trainiert Christian Zeitler seit Vorbereitungsstart regelmäßig in der ersten Mannschaft und sammelte auch schon Erfahrung bei ersten Einsätzen in den bereits absolvierten Testspielen. Der talentierte Torhüter ist eigentlich noch für die A-Jugend spielberechtigt, soll aber bereits in dieser Spielzeit an die Herrenmannschaft der Panduren herangeführt werden.



Zusätzlich konnte sich der SVR noch mit Raphael Wolf verstärken. Der 19-jährige Außenstürmer wurde die letzten Jahre in der Jugend der SpVgg SV Weiden ausgebildet und geht nun für den SVR auf Torejagd. Abteilungsleiter Florian Hiltl gibt sich mit Blick auf die neue Spielzeit durchaus optimistisch: „Wir freuen uns natürlich, dass auch diese Saison etliche Spieler aus der eigenen Jugend ihre ersten Schritte im Herrenbereich in Raigering machen wollen. Insgesamt ist unser Kader dadurch jetzt auch nochmal breiter aufgestellt, der Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaften ist deutlich höher als in der Vorsaison und man merkt in jedem Training, dass die Jungs Lust auf die neue Spielzeit haben.“



Am kommenden Wochenende versuchen die beiden Teams der Panduren dann, den letzten Feinschliff für die neue Saison zu erlangen. Dabei gastiert die erste Mannschaft am Freitag, 18. Juli bei der Zweitvertretung der DJK Ammerthal (Kreisklasse) und die zweite Mannschaft bestreitet einen Tag später ihren letzten Test beim Kreisklassen-Aufsteiger SV Etzenricht II. Traditionell starten die Panduren dann am Raigeringer Kirwafreitag, 25. Juli, mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit, Gegner ist dann der TuS WE Hirschau.



Zuvor steht für die Mannen von Martin Kratzer allerdings an diesem Mittwoch noch das nächste Highlight der Vorbereitung auf dem Programm, wenn sie in der zweiten Runde des Toto-Pokals im heimischen Pandurenpark mit der Bezirksliga-Mannschaft des SV Hahnbach die Klingen kreuzen. Anpfiff ist um 19 Uhr. Bereits in der ersten Runde trafen die Schützlinge von Martin Kratzer auf einen Bezirksligisten. Gegen den letztjährigen Ligakonkurrenten SF Ursulapoppenricht konnte man sich am Ende nach einem spannenden Elfmeterschießen durchsetzen. „Wir freuen uns auf das nächste Heimspiel im Pokal und wollen natürlich auch hier als Gewinner vom Platz gehen und in die nächste Runde einziehen“, gibt Florian Hiltl die Richtung vor.