Panduren gehen als Halbzeitmeister in die Rückrunde

"Nur in den ersten 30 Minuten sah man einen Unterschied und die momentane Tabellensituationen der beiden Mannschaften. Wir mussten heute die Defensive komplett umbauen, dafür haben es die Jungs sehr ordentlich gemacht. Vorne fehlen uns eben das Glück und die Cleverness. Anscheinend haben wir auch seit Wochen wegen unseren Tabellenplatzes keinen Anspruch mehr, auf eine angemessen Spielleitung, was keine Entschuldigung sein soll, aber einfach mal gesagt werden muss. Ansonsten stehen 7 Punkte nach der Vorrunde, die sind unakzeptabel und mehr als ernüchternd, da braucht man nichts schön reden. Am meisten bin ich von mir selber enttäuscht, denn sämtliche Lösungsansätze scheitern und bringen nicht die erwünschten Ergebnisse", so die Worte von Gästetrainer Oliver Lassmann.

Nach der hohen Niederlage in Raigering kehrte die DJK in die Erfolgsspur zurück. Dabei sicherte sich die Heimelf ihren neunten Saisondreier, ohne gegen die abstiegsgefährdeten Gäste eine über die gesamte Partie überzeugende Partie abzuliefern. Nach frühem Führungtreffer dominierte die Kotzbauer-Elf das Geschehen wir erwartet, in der Schlußphase des ersten und im gesamten zweiten Abschnitt bot der SVK dann aber immer besser Paroli, doch fehlte ihm in der Offensive der "Killerinstinkt", um daraus Zählbares zu machen. Mit dem 2:0 nach einer Stunde war dann schon eine Art Vorentscheidung gefallen.

Mit dem dritten Sieg in Folge pirscht sich der 1.FC Rieden langsam aber sicher wieder an die vorderen Ränge der Tabelle heran. Es war zweifelsohne ein schmeichelhafter und glücklicher 1:0-Derbysieg beim SV Schmidmühlen, der über weite Strecken das Spiel bestimmte und die klareren Tormöglichkeiten hatte.

Der Unterschiedsspieler und Matchwinner war an diesem Nachmittag der überragende Maximilian Nimsch. Er erzielte nicht nur nach einen unwiderstehlichen Sololauf in der 76. Minute das Siegtor, als er vier Gegenspieler vernaschte und überlegt ins rechte Eck abschloss, sondern war immer ein Unruheherd und eine sichere Anspieloption für die Angriffsbemühungen der Gäste. Die Platzherren nahmen sofort das Heft in die Hand und erspielten sich schon in der Anfangsviertelstunde einige sehr vielversprechende Gelegenheiten. Es dauerte eine gute halbe Stunde, bis der 1.FC Rieden die Mittelfeldhoheit der Heimelf etwas besser neutralisieren konnte und selber zu guten Torchancen kam. Nach glänzender Vorbereitung von Youssef El Mankouchi traf Philip Kölbl in der 33. Minute nur den Pfosten. Glück für Rieden in der 41. Minute, als Simon Döberl völlig freistehend über den Kasten zielte.

Nach dem Seitenwechsel dasselbe Bild. Der SV Schmidmühlen war bis zum gegnerischen Strafraum die tonangebende Mannschaft, scheiterte aber immer wieder in der Box an einer gut disponierten Riedener Hintermannschaft. Die Scheibel-Truppe kam seinerseits immer wieder zu guten Kontergelegenheiten, eine davon entschärfte SVS-Schlussmann Andreas Lochner in der 59. Minute, als er mit einer Glanztat ein Geschoß von Daniel Wein abwehrte. In der letzten halben Stunde musste die Gäste-Elf einige turbulente Strafraumszenen überstehen, auch ein möglicher Elfmeter stand zur Diskussion. Nach dem Bilderbuchtor von Maximilian Nimsch gab es weiterhin noch sehr gute Ausgleichsmöglichkeiten für den SVS, doch einmal rettete Riedens Keeper Ben Lontke mit einer Rettungstat (89.) und das andere Mal die Querlatte (90+2) , als Dominik Pracht abgezogen hatte. (Quelle: Spielbericht Peter Gattaut, FCR).

"Total bitter und enttäuschend diese Niederlage. Wir waren die bessere Mannschaft, hatten etliche Torchancen, machten ein gutes Spiel, aber stehen am Ende leider wieder ohne Punkte da. Auch wenn es mir wahrscheinlich keiner glaubt, es ist gefühlt jede Woche die gleiche bittere Situation. Wirklich schade für die Mannschaft und den Verein, weil jeder, der das Spiel gesehen hat, weiß, dass du dieses Derby eigentlich gewinnen musst. Jetzt heißt es in der Trainingswoche die Köpfe wieder hoch zu bekommen, nächste Woche an die Leistung anzuknüpfen und sich dann endlich mal dafür zu belohnen", so SVS-Spielertrainer Alex Greger.

"Ein am Ende glücklicher Sieg für uns in einem typischen Derby. Viele Zweikämpfe, wenig Spielfluss und viele lange Bälle. Schmidmühlen hatte mehrere Möglichkeiten, aber es entschied eine starke Einzelaktion das Spiel. Am Ende ist Fußball ein Ergebnissport und die drei Punkte nehmen wir gerade in einem Derby gerne mit", sagte Gästetrainer Bernd Scheibel.

Tor: 0:1 Maximilian Nimsch (76.) - Schiedsrichter: Rüdiger Plötzner (1.FC Deining) - Zuschauer: 150