Pandas Borken gewinnen mit starkem Beginn 0:6 bei Crocodiles Herongen

Die Pandas legten fulminant los und führen nach 15 Minuten mit 0:5.

Bei kühlen 3°C und Sonnenschein war am Samstag der Tabellenführer aus Borken zu Gast in Herongen.

Nach 15 Minuten sind auch die Crocodiles dann aber im Spiel angekommen und haben intensiv verteidigt und auch einige Chancen nach vorn sich erarbeiten können.

Besonders der Kapitän Niklas Weber war zu Beginn von den Crocodiles nicht zu stoppen.

Kurz vor der Pause erhöhten die Pandas auf 0:6.

Damit ging es auch in die Pause.

Nach der Pause waren beide Teams auf Augenhöhe und auch die Crocodiles hatten einige Chancen.

Es sollte an dem Tag aber ihnen einfach kein Tor mehr gelingen.

Da die Defensive des Heimteams sich aber auch stabilisiert hatte, hieß es auch am Ende 0:6.

Es war von beiden Seiten ein sehr faires Spiel.

Die Crocodiles treten nun am 13.12 um letzten Ligaspiel des Jahres in Bielefeld bei den Adipositas Allstars an.

Die Pandas Borken sind am 07.12 um 12 Uhr bei Heavy Bluewhite Hagen zu Gast