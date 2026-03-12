Panafidin verlässt Straubing und schließt sich Tegernheim an

Die sportliche Zukunft von Pavel Panafidin ist geklärt. Am Saisonende wird der 28-Jährige seine Zelte beim FSV VfB Straubing, den er als Spielertrainer anleitet, abbrechen. Jetzt steht auch sein neuer Verein fest. Der Oberpfälzer Landesligist FC Tegernheim hat den Zuschlag erhalten. Im Lager des FCT freut man sich über eine namhafte Neuverpflichtung, wechselt mit Panafidin doch ein Bayernliga-erfahrener und vielseitig einsetzbarer Defensivspieler zu den Schwarz-Weißen. Über den Transfer informiert der FCT am Donnerstag im Rahmen einer Pressemeldung.
Der seit wenigen Tagen 28 Jahre alte Panafidin bringt reichlich Erfahrung aus höherklassigen Ligen mit und gilt als spielstarker sowie taktisch versierter Abwehrspieler. Über die Jugend des TSV Nittenau und des TSV Kareth-Lappersdorf schaffte er den Sprung in die NLZ's des 1. FC Nürnberg, des FC Augsburg und des SSV Jahn Regensburg. Auch im Herrenbereich war er höherklassig unterwegs und sammelte im Trikot des SSV Jahn II, des SV Donaustauf und der SpVgg SV Weiden reichlich Erfahrung in der Bayern- und Landesliga. Seit der Saison 2023/24 ist Panafidin beim FSV VfB Straubing eine zentrale Figur, übernimmt beim niederbayerischen Bezirksligisten zusätzlich Verantwortung als hauptverantwortlicher Spielertrainer.
Beim FC Tegernheim soll der Defensivspieler künftig eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft einnehmen. Mit seiner „Spielübersicht, Zweikampfstärke und Führungsqualität“ soll er der Defensive „zusätzliche Stabilität“ verleihen und gleichzeitig „als erfahrener Führungsspieler auf und neben dem Platz vorangehen“, heißt es in der Aussendung des Klubs. Entsprechend happy über die Verpflichtung zeigen sich die Verantwortlichen der Fußballabteilung. Die Abteilungsleiter Markus Mirter und Stefan Adler betonen, dass die Gespräche mit Panafidin „von Beginn an von großem gegenseitigem Vertrauen“ geprägt gewesen seien: „Pavel bringt genau das Profil mit, das wir für unsere Mannschaft gesucht haben: Erfahrung, Qualität und Persönlichkeit. Wir sind überzeugt, dass er sportlich wie menschlich hervorragend zum FC Tegernheim passt.“