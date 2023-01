Pampower Berufung zurückgewiesen – TSG Neustrelitz eine Runde weiter

Nach einer mündlichen Verhandlung am Freitagvormiitag hat das Verbandsgericht des Landesfußballverbandes Mecklenburg-Vorpommern (LFV) die Pampower Berufung gegen die Spielwertung am grünen Tisch zu Gunsten des Titelverteidigers zurückgewiesen. Damit behält das Sportgerichtsurteil aus dem Dezember 2022 seine Gültigkeit.



Pampow ausgeschieden, Neustrelitz spielt in Ueckermünde



Die Partie war ursprünglich für den 19. November angesetzt. Der MSV Pampow trat die Reise nach Neustrelitz seinerzeit nicht an und begründete diese Entscheidung mit den Witterungsverhältnissen auf den Straßen. Wegen schuldhaften Nichtantritts des MSV Pampow wird die Begegnung nunmehr mit 3:0 für die TSG Neustrelitz gewertet. Die Residenzstädter sind somit offiziell für das Viertelfinale im laufenden Wettbewerb um den Lübzer Pils Landespokal der Herren qualifiziert und werden in diesem am Wochenende vom 25./26. März beim FSV Einheit Ueckermünde antreten.

Lübzer Pils Landespokal | Viertelfinale

Spieltermin: 25./26. März 2023