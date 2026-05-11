Palzing zeigt Moral und trotzt dem VfR Garching ein Remis ab

Palzing (schwarz) trotzte dem VfR Garching einen Punkt ab. – Foto: Roland Schäfer | #inkogni

Der SVA Palzing erkämpft sich einen Punkt beim ehemaligen Regionalligisten. Trotz Verletzungen zeigt die Mannschaft Moral für die Relegation.

Nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel wollten die Ampertaler Kicker den VfR zum zweiten Mal in dieser Saison ärgern. In der ersten Hälfte hielt die Elf von Coach Mehmedovic auch gut dagegen – und war vor allem nach Standardsituationen gefährlich. Zweimal schrammten Kopfbälle knapp am Garchinger Gehäuse vorbei. Auf der anderen Seite rettete Palzings Torhüter Mateja Kostic zweimal in höchster Not. Trotz guter Möglichkeiten hüben wie drüben endeten die intensiven 45 Minuten ohne Torerfolg.

Im Bezirksliga-Duell des SVA Palzing beim VfR Garching am Sonntag spielten beide Mannschaften auf Sieg. Am Ende trotzte der SVA dem ehemaligen Regionalligisten ein 1:1 (0:0)-Remis auf dessen Platz ab. Ohne verletzungsbedingte Auswechslungen kamen die Palzinger zwar auch dieses Mal nicht davon, Trainer Enes Mehmedovic gab hinterher aber leichte Entwarnung.

Nach dem Seitenwechsel blieb es ein umkämpftes Duell – mit Chancen und kniffligen Szenen. Zunächst musste SVA-Stürmer Ivan Rakonic erfahren, wie viel Wucht Mike Niebauer mit sich bringt. Der Palzinger musste nach einem fairen, aber schmerzhaften Kopfballduell runter (50.). Der für ihn eingewechselte Fabian Radlmaier sorgte sofort für Gefahr und wurde kurz darauf frei vor dem Tor im letzten Moment gestört. Die Gäste hätten gerne einen Elfmeter gehabt, die Pfeife des Schiedsrichters blieb jedoch stumm.

Derweil brachte Leon Sternke den VfR Garching nach einem Pass vor das Tor mit 1:0 in Führung (59.). Und als wenig später SVA-Mittelfeldspieler Marcel Radlmaier und Teamkollege Maximilian Berndl hart zusammenprallten, das Spiel jedoch weiterlief, hatte Garching die Riesenchance, auf 2:0 zu erhöhen. Fabian Radlmaier rettete aber auf der Linie für den bereits geschlagenen Keeper Kostic. Die Gäste blieben im Spiel und wurden für ihren Einsatz am Ende auch belohnt: Marcel Radlmaier traf in der 78. Minute zum 1:1 und rettete dem SVA somit einen Punkt.

„Das war ein gerechtes Ergebnis – das haben auch die Garchinger so gesehen“, sagte SVA-Coach Mehmedovic nach der Begegnung. Das Remis war zugleich ein Signal der Palzinger, dass sie für die Abstiegsrelegation bereit sind.